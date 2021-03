Prefeitura de Salvador lança livro sobre gestão de ACM Neto  

ACM Neto (foto: reprodução Redes Sociais)

A prefeitura de Salvador acaba de lançar o livro 8 Anos de Transformação – 2013-2020, sobre as ações da gestão de ACM Neto. A publicação destaca a saga administrativa que gerou inúmeras conquistas e programas de sucesso, copiados por prefeituras e governos de todo o Brasil. “ Começou resolvendo um a um os problemas financeiros, pagou a dívida bilionária encontrada e foi ganhando credibilidade, a ponto de conseguir linhas de financiamento inéditas para um município e se firmar em 1º lugar no índice FIRJAN de Gestão Fiscal”, evidencia o livro, que possui 215 páginas divididas em 17 capítulos.

“Esse livro institucional é, na verdade, um registro da memória da nossa gestão, que deixou um legado de competência e responsabilidade para a atual e para as futuras gerações. Não há um só bairro de Salvador que não tenha sido beneficiado por alguma ação da Prefeitura. Ninguém ficou para trás. Ninguém foi abandonado à própria sorte. A nossa gestão reascendeu Salvador, colocou a nossa cidade novamente de pé e resgatou a alegria e a autoestima dos soteropolitanos”, nos disse ACM Neto.

Celebração intimista

Beatriz Joaquim de Carvalho completou 26 anos e celebrou, sábado, durante almoço intimista no apartamento dos pais, Gracinha e André Joaquim de Carvalho, em São Paulo. A comemoração, para pouquíssimos convidados, foi na varanda do apê e contou com louças da By Grace, flores de Alejandra Hekma e bolo de Isabella Suplicy. Na playlist, grandes sucessos da Bahia, terra natal da família.

Raio de alcance

O empresário Murcio Dias, sócio do Tokai Gourmet, acaba de ampliar a atuação do famoso restaurante, localizado no Shopping Barra, em Salvador. Ontem à tarde, ele inaugurou uma central de pedidos delivery na Pituba. Com as duas operações, de acordo com Dias, 25 bairros estão no raio de alcance. “As entregas seguem o cumprimento das medidas de higiene e segurança em vigor”, afirma Dias. O Tokai é considerado um dos melhores restaurantes orientais da cidade.

Andrea Velame (Foto:divulgação)

Andrea Velame abre escritório no Comércio

Depois de ter por dois anos sua base na Bahia Marina, o Grupo AV está em um novo endereço. Apaixonada por esta região da cidade, Andrea Velame levou sua agência de ideias para uma localização perto dali e com a vantagem de ter uma vista ainda mais abrangente da Baía de Todos os Santos. Da janela do atual escritório dá para ver o Mercado Modelo, o Elevador Lacerda e o Forte de São Marcelo, principais cartões postais de Salvador. “Amo a Bahia Marina, acho o lugar sensacional, mas desde o início da pandemia, todas as empresas precisaram se reestruturar”, conta a empresária, que levou sua estrutura para uma localização privilegiadíssima do Comércio. O projeto do novo espaço, que ocupa 200 metros quadrados, conta com assinatura da designer de interiores Nathalia Velame (filha de Andrea), que manteve a estrutura original datada de 1960, recuperando o piso existente em parquet de madeira e dando o toque contemporâneo característico do seu trabalho.

Destaque baiano

O belo trabalho que a designer baiana Gabriela Lisboa faz com biojoias, usando o coco de piaçaba como matéria prima para criar peças com ouro e prata, chamou a atenção da jornalista Daniela Falcão, que publicou um texto em seu perfil no Instagram elogiando as peças. Na postagem, que faz parte de uma série que leva a hashtag #nordestesse, Daniela conta um pouco da história de Gabriela, que tem uma trajetória como capacitadora de artesãs no interior da Bahia e que hoje se dedica à sua produção, na qual se destaca a coleção Sagrados, que tem escapulários com símbolos de proteção. Além da criativa, chamaram a atenção de Daniela os trabalhos de Candida Specht e sua linha de acessórios, e o Miranda Estúdio, das designers Mila Giacomo e Aline Biliu, que ganharam posts no perfil da jornalista, que já foi diretora-geral da Edições Globo Condé Nast.

Museu Carlos Costa Pinto (Foto: Divulgação)

Atuação digital

Desde que foi inaugurado em 5 de novembro de 1969, o Museu Carlos Costa Pinto, localizado no Corredor da Vitória, sempre foi destino obrigatório para todo mundo que aprecia história. Seu acervo, composto por 3.172 peças datadas dos séculos XVII ao XX, agrupadas em 12 coleções, encantava os visitantes. Mas com a pandemia, as visitas precisaram ser suspensas e a experiência, tradicionalmente presencial, tornou-se digital. “Na pandemia expandimos o nosso trabalho através de nossas redes sociais – Instagram e Facebook - e do nosso site, não só em conteúdo como em quantidade de seguidores. Temos uma diversidade de publicações, programação de lives, palestras e parcerias com outras instituições daqui do Brasil e de outros países, fortalecendo o Colecionismo, do qual o Museu Carlos Costa é fruto”, explica sua diretora, Bárbara Santos, que está no espaço desde 1976 e na direção desde 2011.

Entre os melhores

De acordo com matéria divulgada pela Newsweek, publicação norte-americana referencia na área de saúde, o Santa Izabel, em Salvador, foi apontando como um dos melhores hospitais do país – ficou em 37º lugar no ranking, que levou em conta pontos como as recomendações de especialistas médicos, além de indicadores como chave de desempenho e o resultado de pesquisas com pacientes atendidos na unidade.