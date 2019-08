Prefeitura de Salvador seleciona estagiários

A prefeitura de Salvador abre nesta segunda-feira as inscrições para processo seletivo de estágio voltado para estudantes de ensino superior dos cursos de Administração ou Economia. São 18 vagas e os aprovados irão desenvolver atividades no programa Agente de Empreendedorismo, mediante Acordo de Cooperação Técnica com o Parque Social. Das vagas oferecidas no processo seletivo, 10% estão reservadas para pessoas com deficiência. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 11 no site www.selecaoestagioedital022019.salvador.ba.gov.br.

Bolsa educacional de R$ 928,02

Os selecionados receberão uma bolsa educacional de R$ 928,02, mais auxílio-transporte. Os aprovados terão uma jornada de estágio de 30 horas semanais, a serem cumpridas das 7h às 13h, às segundas, quartas e sextas-feiras, e das 12h às 18h, às terças e quintas-feiras.

Etapas

O processo seletivo da Prefeitura será composto por duas etapas: prova discursiva e dinâmica de grupo. A prova valerá dez pontos e contará com quatro questões. As questões abordarão temas relacionados ao empreendedorismo.