Prefeitura de Salvador terá sete novos secretários

Com a aproximação das eleições municipais, a Prefeitura de Salvador teve uma troca de secretários, já que alguns dos líderes das pastas são pré-candidatos a vereador em 2020 e, pela lei, devem se afastar do cargo até seis meses antes da disputa.

Este ano, vão disputar uma cadeira na Câmara de Vereadores pela primeira vez os antigos secretários de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis), André Fraga (PV), e do Trabalho, Esporte e Lazer, Alberto Pimentel (PSL), marido da deputada federal Daiane Pimentel (PSL).

“Foram anos de muito aprendizado, dedicação e entregas para a cidade como sub e, até então, secretário. Criamos a Política Municipal de Meio Ambiente, revitalizamos o Parque da Cidade, o Centro Municipal de Inovação (Colabore), Parque dos Ventos e o futuro Parque Pedra de Xangô, além da revitalização do Jardim Botânico”, disse Fraga, em suas redes sociais, sobre sua passagem na Secis.

Já Pimentel, que passou pouco mais de um ano no cargo, destacou, também em suas redes, a ampliação de atividades no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) de Valéria, o funcionamento da Arena Aquática e a entrega futura dos Centros de Iniciação ao Esporte (CIEs) de Itapuã e São Marcos. “Foi uma honra participar dessa gestão. Agradeço a toda a minha equipe e colaboradores que ajudaram a construir essa trajetória”, disse.

Reeleição

Além deles, dois ex-secretários que já são vereadores, mas estavam afastados do cargo para se dedicar à administração municipal, voltaram para o trabalho legislativo. Esse é o caso de Cláudio Tinoco (DEM), que administrou a Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, e Felipe Lucas (DEM), que estava à frente da Secretaria de Ordem Pública (Semop).

“Gostaria de agradecer o apoio da minha família, do prefeito ACM Neto, a parceria do setor privado, dos colaboradores da Secult e a cada liderança que confiou no meu trabalho”, disse Tinoco, em sua publicação de despedida.

Felipe Lucas também não poupou os agradecimentos. “Saio com a certeza de ter deixado um legado de trabalho e, acima de tudo, de cuidado com os que mais precisam. Agradeço a oportunidade de servir à minha cidade através dessa pasta que administra áreas sensíveis da capital”, destacou.

Novos secretários

No lugar deles, entraram pessoas que já ocupavam uma posição de destaque na Prefeitura. João Resch (PV), antigo subsecretário da Secis, é o novo secretário da pasta, Na Semtel, o empossado é o ex-deputado estadual Sidelvan Nóbrega (PSC). Ele não conseguir se reeleger como deputado na eleição de 2018, mas ganhou espaço na administração municipal.

Outro ex-deputado estadual que assume um cargo de secretário é Pablo Barrozo (DEM), que também foi derrotado na eleição de 2018. Ele agora é o titular da Secult. Já Marcos Passos, atual comandante da Limpurb, uma empresa de economia mista, vai acumular essa função com a de secretário da Semop.

Outras mudanças

Também não fazem mais parte da gestão o inspetor geral da Guarda Civil Municipal (GCM), Alysson Carvalho; a titular da Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon), Roberta Caires, e o presidente da Companhia de Governança Eletrônica (Cogel), Alberto Braga.

Todos pediram exoneração em função de projetos eleitorais. Alysson e Roberta vão tentar assumir uma vaga na câmara de vereadores pela primeira vez, enquanto Alberto Braga já é vereador e tentará a reeleição.

O novo inspetor da GCM é Marcelo Silva. Há dois anos e meio ela era gerente de Operações da corporação. É graduado em Licenciatura Plena em Educação Física (Ucsal), com pós-graduação em Exercícios Físicos Aplicado à Reabilitação Cardíaca e Grupos Especiais, além de ser bacharel em Direito pela Universidade Social da Bahia.

Na Cogel, a presidência passa a ser exercida por Cláudio Maltez, que atuava na função de diretor Técnico de Infraestrutura da companhia. Já o novo nome para a presidência da Codecon será anunciado nos próximos dias.

As exonerações e nomeações dos substitutos foram publicadas em edição extra do Diário Oficial do Município (DOM). No caso da Cogel que é uma empresa mista, não é publicado a nomeação em Diário Oficial, já que a definição se dá via Conselho de Administração.

Confira o perfil dos novos titulares das secretarias:

Secult - Pablo Rodrigo Barrozo ocupava a função de subsecretário da mesma pasta. É formado em Direito na Universidade Católica do Salvador (Ucsal) e pós-graduado em Planejamento Urbano e Gestão de Cidades (Unifacs). Ele promete estreitar diálogo com setores produtivos para superar os prejuízos causados pela crise sanitária do coronavírus. “A gente assume em um momento difícil para todo o país, para nossa cidade. Vamos trabalhar para superamos esse momento unido para que venhamos sair dele mais fortes”, vislumbra.

Semtel - Sildevan Nóbrega é formado em Educação Física no Instituto Paraibano de Educação e bacharel em Direito pela Faculdade 2 de Julho. Além de deputado estadual entre 2011 e 1019, ele foi vereador de 2005 até 2012. “A tendência é darmos continuidade e aprimorar os trabalhos feitos na cidade”, relatou Sidelvan.

Secis - João Resch Leal é engenheiro ambiental, pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho e especialista em Gerenciamento de Resíduos Sólidos Socialmente Integrado, Resch iniciou carreira na Prefeitura em 2013 como diretor-geral de Ecologia Urbana da Secis. “Vamos tentar concluir este ano importantes entregas, como a requalificação do Jardim Botânico e o Plano Municipal de Adaptação e Mitigação de Mudanças Climáticas”, afirmou

Semop - Marcus Vinicius Passos já foi titular da pasta entre janeiro de 2017 e fevereiro de 2019. Ele é formado em Administração de Empresas e pós-graduado em Gestão Pública e Empresarial. Trabalhou por 18 anos no sistema bancário, de 2013 a 2016, e também atuou na diretoria Financeira da Câmara de Vereadores.

* Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro