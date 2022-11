Prefeitura de Salvador vai alterar expediente em dias de jogos do Brasil

Nos dias de jogos da Seleção brasileira na Copa do Mundo 2022, os servidores municipais de Salvador terão o expediente de trabalhado reduzido, com jornada até às 12h. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (10) pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) durante coletiva de imprensa.

A determinação, de acordo com o prefeito, vale para tanto para os jogos com início previsto para às 13h quanto os marcados para às 16h.

A Copa do Mundo começa no próximo dia 20 de novembro e será realizada no Catar.