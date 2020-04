Prefeitura de Salvador vai prorrogar suspensão das aulas para o dia 4 de maio

O prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), anunciou nesta quarta-feira (15) que vai prorrogar o decreto que prevê a suspensao das aulas da rede muncicipal e particular até o dia 4 de maio. A publicação será feita na edição do Diário Oficial do Município desta quinta-feira (16), mesmo dia que venceria o decreto anterior. As aulas estão suspensas na capital baiana desde o dia 18 de março como uma das medidas de combate ao avanço do coronavírus.

Já o governador Rui Costa usou o Twitter na manhã desta quarta-feira (15) para anunciar que também determinou hoje a prorrogação até 3 de maio da suspensão de aulas e eventos em toda a Bahia. Também até esta data suspendemos o transporte intermunicipal em mais de 60 cidades.

Foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (15) uma alteração do decreto de 27 de março de 2020, prorrogando de 15 de abril para o dia 3 de maio a suspensão do transporte intermunicipal em 69 municípios baianos. Passaram a integrar a lista as cidades de Floresta Azul, Santa Teresinha e Una, onde a suspensão terá início a partir de quinta-feira (16).

De acordo com o boletim mais recente da Sesab, divulgado às 17h de terça (14), a Bahia já chega a 776 casos confirmados do novo coronavírus e contabiliza 26 mortes. Destes pacientes, 191 são considerados curados e 85 estão internados, sendo 29 em leitos de UTI. Ao todo, há confirmações da doença em 78 municípios do estado, que também conta com 5.268 casos descartados da doença.

Os números somam registros de janeiro até as 17h desta terça. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.



Mortes por coronavírus na Bahia

29/3 - Idoso de 74 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

30/3 - Engenheiro civil de 64 anos (Hospital Aliança, em Salvador)

1/4 - Mulher, mãe de recém-nascido, de 28 anos (UPA, em Itapetinga)

2/4- Homem de 88 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

3/4 - Idoso de 79 anos (Cardiopulmonar, em Salvador)

3/4 - Mulher de 41 anos (Couto Maia, em Salvador)

3/4- Idoso de 80 anos (Utinga)

3/4 - Idosa de 62 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

4/4 - Ex-gerente da Caixa Econômica, 55 anos (Hospital Aeroporto, em Lauro de Freitas)

5/4 - Idoso de 87 anos (Salvador)

6/4 - Taxista de 64 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

6/4 - Idoso de 76 anos (Hospital Municipal em Araci)

7/4 - Homem de 26 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

7/4 - Homem de 53 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

7/4 - Mulher de 51 anos (Hospital particular, Salvador)

7/4 - Idoso de 96 anos (Hospital particular, Salvador)

7/4 - Idosa de 63 anos (Uruçuca)

8/4 - Idosa de 72 anos (Ipiaú)

9/4 - Idoso de 65 anos (Ilhéus)

10/4 - Idoso, 71 anos (Gongogi)

10/4 - Idosa de 84 anos, Salvador

10/4- Idosa de 62 anos, Itapé

11/4 Homem de 35 anos, residente no Rio de Janeiro (Lauro de Freitas)

12/4 Idosa de 95 anos (Salvador)

13/4 Homem de 69 anos (Vitória da Conquista)

14/4 Idosa de 82 anos, Belmonte