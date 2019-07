Prefeitura de Seabra abre concurso público com 33 vagas

A prefeitura de Seabra, a 466 km de Salvador, abriu concurso público com 33 vagas para contratação imediata, além de formação de cadastro de reserva. Há oportunidades para funções de nível fundamental, médio e superior, como pedreiro, pintor de obras, motorista, agente de tributos, agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias, fiscal de obras, almoxarife, enfermeiro, farmacêutico, odontólogo e psicólogo, dentre outras. A remuneração varia de R$998 a R$2.557,73. A prova será realizada na data provável de 6 de outubro. As inscrições podem ser feitas até 11 de agosto, através do endereço www.idib.org.br. O valor da taxa de inscrição é de R$70 (cargos de nível fundamental), R$100 (nível médio) e R$130 (nível superior).

Pitágoras Alagoinhas tem cursos gratutos

A Pitágoras Alagoinhas está com inscrições abertas para os cursos de férias. São ofertadas 320 vagas em oito cursos gratuitos com emissão de certificados. Os interessados devem acessar o link http://bit.ly/cursosPitagorasAlagoinhas e preencher o formulário de inscrição.