Prefeitura de Valença determina reabertura de comércio de ambulantes

A prefeitura de Valença, no baixo-sul da Bahia, anunciou nesta sexta-feira (12) que o comércio ambulante será reaberto a partir de segunda-feira (15). Apesar da decisão, os casos do novo coronavírus na cidade estão avançando. Somente nesta semana, o município confirmou 52 novos infectados com a covid-19, chegando ao total de 160 diagnósticos e duas mortes, de acordo com boletim da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) desta sexta (12).

A prefeitura da cidade, aliás, já tinha optado por reabrir o comércio no dia 30 de abril. Porém, no dia 5 deste mês, decidiu fechar novamente, após recomendações do Ministério Público, que pontuou que os números de contaminados pela doença estavam crescendo no município.

Em comunicado publicado nas redes sociais, a prefeitura de Valença disse que a reabertura será feita "em compreensão à necessidade de retorno" das atividades dos ambulantes. O comércio acontecerá na Praça Admar Braga Guimarães, que passará por desinfecção, e receberá os ambulantes que trabalham no Calçadão e na Ladeira do Porto.

O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, para comercialização de alimentos, e das 13h às 18h para os demais seguimentos.