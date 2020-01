Prefeitura discute plano de adaptação às mudanças climáticas nesta quarta (15)

Com as temperaturas aumentando a cada verão, a discussão sobre as mudanças climáticas é urgente. Para tratar do assunto, a Prefeitura de Salvador promoverá, nesta quarta-feira (15), o primeiro encontro para a elaboração do Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças do Clima. O evento é aberto ao público e acontecerá às 13h30, no Teatro Gregório de Mattos, no Centro.

A atividade contará com a participação do renomado cientista e climatologista brasileiro Carlos Nobre. Antes da reunião haverá uma Oficina de Engajamento de Atores Locais, das 8h30 às 12h30, para apresentar os objetivos do projeto, o plano de comunicação e mobilização, além de identificação de atores locais importantes ainda não reconhecidos. As inscrições para a oficina podem ser feitas clicando aqui.

O prazo previsto de execução do plano é de nove meses e será desenvolvido por um consórcio formado pela WayCarbon, ICLEI e ONG internacional WWF, além de uma equipe de consultores e do apoio local da Aganju Sustentabilidade. Ao todo, serão realizados 15 eventos voltados para divulgação de informações e engajamento. O calendário com os demais encontros será divulgado ao longo do ano.

Os recursos do plano são do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), através do Prodetur, e do Grupo C40 de Grandes Cidades para Liderança do Clima. A gestão de todo o trabalho fica por conta da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis), em cumprimento à Estratégia de Resiliência da capital baiana, lançada em março de 2019.