Prefeitura disponibiliza mais três pontos de vacinação da 1ª dose nesta sexta

Devido à baixa procura nos pontos de 2ª dose da vacinação contra Covid-19 nesta sexta-feira (21), a partir das 13 horas, os postos de imunização do Centro de Convenções, na Boca do Rio; Faculdade Universo, na Avenida ACM; e o Shopping Bela Vista serão destinados exclusivamente para aplicação da 1ª dose das pessoas com idade igual ou superior a 57 anos. O secretário de Saúde de Salvador, Leo Prates, enfatizou que a medida vale excepcionalmente nesta sexta-feira (21).

"Devido a baixa procura, nós só vacinamos 400 pessoas para segunda dose, a gente lamenta muito, porque a gente tem um represamento de 23 mil segunda doses e só cerca de 400 pessoas se vacinaram hoje. Então, devido a baixa procura por segunda dose e a alta procura para a queestão das idades, a partir das 13h, o drive do Centro de Convenções, do Bela Vista e da Universo serão revertidos como pontos de primeira dose para idade. Ou seja, os nascidos até 31 de dezembro de 1963", informou.

Com a ampliação de pontos de vacinação destinados para esse público, a Secretaria Municipal da Saúde também pretende reduzir a formação de filas nos locais destinados para vacinação por idade.

Confirma a nova programação:

POSTOS DESTINADOS ÀS PESSOAS COM 57 ANOS OU MAIS

A partir das 13 horas: Serão vacinados os nascidos 21 de maio a 31 dezembro de 1963

Drivers: Centro de Convenções, Faculdade Universo, Shopping Bela Vista, Atakadão Atakarejo Faculdade Católica de Pituaçu, 5º Centro, FBDC Cabula e FBDC Brotas.

Esse público por idade também tem a opção de vacinação nos pontos fixos, que são eles:

5º Centro, USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Cajazeiras X, USF Vista Alegre (Subúrbio), USF Resgate, USF Plataforma, Faculdade Católica de Pituaçu e FBDC Brotas.



OBS: Os idosos com 60 anos ou mais, que ainda não foram imunizados, podem procurar os postos de vacinação normalmente para recebimento da vacina.

POSTOS DESTINADOS PARA 2ª DOSE

2ª DOSE OXFORD:

Antes de se dirigir ao ponto de vacinação é necessário que a data de reforço seja conferida no cartão de vacina ou no site da SMS.

Drives: USF San Martim III.

Pontos fixos: USF Colinas de Periperi, USF Vila Nova de Pituaçu, UBS Nelson Piahy Dourado (Águas Claras) e USF João Roma Filho (Jardim Nova Esperança).

2ª DOSE CORONAVAC:



DEMANDA ABERTA

Podem procurar os pontos de imunização todas as pessoas que estão com aprazamento (agendamento) do reforço atéo dia 21 de maio. A data pode ser conferida no site da SMS ou no próprio cartão de vacina.

Drivers: Vila Militar (Dendezeiros) e Unijorge (Paralela)

Ponto Fixo: Unijorge (Paralela), USF Cajazeiras V, USF Beira Mangue (Plataforma), UBS Eduardo Mamede (Mussurunga) e UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora)