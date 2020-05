Prefeitura distribui cestas básicas a agentes culturais a partir desta quinta (14)

A Prefeitura distribuirá mais de 2,3 mil cestas básicas para artistas e profissionais de cultura cadastrados no município que estão sofrendo os impactos econômicos provocados pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A ação acontece entre esta quinta-feira (14) e o sábado (16), sempre de 8h às 14h, no Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio. Para evitar aglomerações, a entrega dos alimentos seguirá um cronograma com a letra inicial do nome dos beneficiários.

Coordenada pelo vice-prefeito Bruno Reis, a iniciativa faz parte do programa Salvador por Todos e envolve a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), Prefeituras-Bairro, Empresa Salvador Turismo (Saltur) e Fundação Gregório de Mattos (FGM). "O objetivo é auxiliar os artistas que mais foram atingidos com os impactos da pandemia e das medidas de restrição necessárias para garantir o isolamento social. Estamos, com isso, atendendo a diversos apelos do setor cultural", afirmou Bruno Reis

As cestas serão destinadas a agentes culturais de diversos setores, como músicos, artistas de rua, poetas, técnicos de som, de iluminação, camareiras, figurinistas, bilheteiros, indicadores de plateia, dentre outros profissionais da cadeia produtiva que não estão recebendo nenhum tipo de auxílio emergencial concedido pelo município ou estado.

A seleção dos artistas que receberão os alimentos foi feita a partir de um cadastro realizado pela FGM e Saltur. O processo segue aberto até o próximo dia 30, através do site do cadastro e visa contribuir com a ampliação de ações das políticas culturais já desenvolvidas na capital baiana.

Podem se cadastrar pessoas físicas ou representantes de Micro Empresas Individuais (MEI) com atividades relacionadas à cultura, que sejam maiores de 18 anos, residentes em Salvador, e com atuação comprovada no setor cultural através de currículo ou portfólio. Os agentes culturais que serão beneficiados com a entrega das cestas básicas estão sendo contatados pela Prefeitura por ligação telefônica e mensagem de texto de celular.