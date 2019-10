Prefeitura divulga procedimentos para retirada de manchas de óleos nas praias

A prefeitura de Salvador, através da Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb), definiu nesta segunda-feira (14) procedimentos para a retirada de manchas de óleo nas praias de Salvador a partir de um protocolo orientado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). As regras já estão sendo seguidas pela equipe operacional desde a última quinta-feira (10), quando apareceram as primeiras pelotas de petróleo na capital baiana, mas também servem para grupos voluntários que desejam contribuir para a retirada do material.

Para arrastar as manchas da faixa de areia ou das pedras, os agentes utilizam um ancinho, espécie de vassoura metálica, depois fazem a coleta com uma pá e despejam em big bags, embalagens resistentes que armazenam resíduos com segurança. Baldes e outros tipos de recipientes rígidos também podem ser usados por voluntários.

Na etapa seguinte, todo material recolhido pela Limpurb é pesado e, depois, encaminhado para um depósito temporário na sede do órgão e disposto dentro de um contêiner forrado internamente por manta de PVC, acomodado em área coberta e afastado de pessoas e animais, até que os órgãos ambientais responsáveis decidam pelo destino final do material. Todos os agentes de limpeza utilizam os equipamentos de proteção individual (EPI´s), como luvas, botas, máscaras, em caso de retirada de animal morto, além de bonés.

(Limpurb/Divulgação) (Limpurb/Divulgação)

Frequentadores e banhistas que visualizarem o material podem acionar a Limpurb através do Fala Salvador (156). “Nossas equipes estão de prontidão 24h em toda a extensão da orla, de São Tomé de Paripe até Ipitanga, monitorando o possível aparecimento ou avanço da chegada de novas manchas nas nossas praias. Felizmente, até o presente momento, o que chegou em nossa costa é muito pouco, em comparação com cidades litorâneas vizinhas”, destacou o presidente da Limpurb, Marcus Passos.

Material recolhido

Na manhã desta segunda-feira (14), agentes de limpeza retiraram um quilo de pelota de petróleo na praia de Ipitanga. Somados aos 36 quilos retirados desde a última quinta-feira, no total, a Limpurb retirou 37 quilos do material nas praias de Salvador. Além de Ipitanga, as outras praias atingidas foram Praia do Flamengo, Piatã, Itapuã, Placaford, Jardim de Alah, Jardim dos Namorados e Buracão (Rio Vermelho).