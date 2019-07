Prefeitura divulga resultado parcial de concurso para professor

A prefeitura divulgou nesta terça-feira (23), no Diário Oficial do Município (DOM), o resultado definitivo da prova objetiva do Edital 002/2019, que oferece 150 vagas para professor. A lista de aprovados também pode ser conferida nos sites www.fgvprojetos.fgv.br/concursos/pms2019 e www.gestaopublica.salvador.ba.gov.br.

A próxima etapa do concurso será a divulgação do resultado da prova discursiva, que deve ser realizada em agosto. Depois, serão realizadas as provas de títulos, avaliação psicológica e averiguação de candidatos negros, o que deve ocorrer na fase final do concurso, em janeiro de 2020.

O edital dedicado às vagas de professores municipais prevê 150 vagas e remuneração de até R$ 3.603,80, com carga horária de 20h ou 40h. Ao todo, cerca de 16.200 candidatos se inscreveram para o concurso, que foi coordenado pela Secretaria Municipal de Gestão (Semge) e realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).