Prefeitura divulga três startups selecionadas na Chamada Cidade Conectada

Três startups foram selecionadas no Chamada Cidade Conectada, programa ntegrante do Edital de Inovação para a Indústria, que foi divulgado nesta quinta (11). As startups selecionadas – GIRO Maps, GreenMovi e Noah Smart City – receberão o investimento de R$ 150 mil cada, provenientes do Sebrae, Senai e da Prefeitura de Salvador para colocar em prática projetos que ofereçam soluções inovadoras para a cidade na área de conectividade.

A chamada é uma iniciativa do Sebrae, Senai e Sesi em parceria com o Correio e a Prefeitura, por meio da Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis).

“Há um esforço grande da Prefeitura e das instituições privadas em desenvolver soluções inovadoras que ajudem a melhorar o dia a dia do cidadão que mora em Salvador. Essa é a quarta chamada que promovemos dentro do edital de inovação e esperamos que os selecionados possam contribuir positivamente na nossa cidade”, disse André Fraga, secretário da Secis.

Das iniciativas selecionadas, duas são originais da Bahia, a Giro Maps e GreenMovi. A primeira se propõe a oferecer aos provedores e gestores de rede de fibras ópticas uma solução que os auxiliem na documentação e o mapeamento de redes de forma georreferenciada, de fácil visualização e acesso controlado.

Já a GreenMovi é um aplicativo desenvolvido para incentivar a utilização de meios de transportes que não produzam CO² (Dióxido de Carbono), a exemplo das bicicletas, mediante a troca por cupons de descontos.

O Noah Smart City, por sua vez, iniciativa carioca que pretende amenizar os impactos das inundações urbanas de Salvador. Para isso, eles propõem um novo tipo de monitoramento de áreas, utilizando sensores de ultrassom que, ao serem acionados em presença de chuva, permitem monitorar com precisão níveis de lâmina d’água. Isso auxiliará na tomada de decisões resilientes em caso de inundação.

Desde o dia no 11 de março de 2019, quando ocorreu a divulgação da chamada, foram quatro meses para selecionar os projetos. A chamada recebeu 35 inscrições. Apenas nove foram aprovadas na primeira etapa da seleção, que consistiu na avaliação da qualidade, compatibilidade e aplicabilidade das propostas com o desafio temático.

As cinco startups selecionadas para segunda fase detalharam o plano de projeto com especialistas do Senai Cimatec e representantes das instituições envolvidas. Foi ainda desenvolvido um pitch, apresentação sumária de 3 a 5 minutos sobre o conteúdo produzido para a banca avaliadora, composta por representantes do Senai Cimatec, Jornal Correio, Secis e outros órgãos da Prefeitura, como a Companhia de Governança Eletrônica (Cogel), Secretaria Municipal de Gestão (Semge), Defesa Civil de Salvador (Codesal), Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) e Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz).

Desta apresentação, somente três empresas foram selecionadas. Agora, será formalizado um acordo de cooperação entre as partes envolvidas. Os projetos selecionados receberão apoio para o desenvolvimento de uma prova de conceito, ou seja, um modelo prático que prova a eficiência da proposta apresentada. Para isso, os projetos passarão pelos processos de validação, desenvolvimento de protótipo e teste, e devem ser executados em Salvador num período de 12 meses.

Essa é a quarta chamada com o intuito de apoiar empresas da área de tecnologia e inovação social. Em setembro de 2017 houve o lançamento da Chamada Cidade Inteligente, em parceria com a Companhia de Governança, que captou nove organizações como foco em tornar a infraestrutura e os serviços da cidade mais eficientes e interligados.

Já em dezembro do mesmo ano houve a Chamada Cidade Resiliente, em parceria com Resource IT Solutions, que selecionou cinco empresas com projetos voltados à promoção da qualidade de vida e resiliência urbana, a capacidade da cidade de se desenvolver apesar das situações adversas. Por fim, em julho de 2018 foi lançado a Chamada Cidade Sustentável, em parceria com a Construtora Civil, que selecionou quatro projetos com foco em melhorar significativamente a vida urbana, por meio do uso eficiente e inteligente dos recursos.