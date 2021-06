Prefeitura diz que só fará evento-teste quando ‘situação do coronavírus permitir’

A Prefeitura de Salvador divulgou uma nota de esclarecimento, na tarde desta segunda-feira (21), para comentar a repercussão de um anúncio do prefeito Bruno Reis sobre um evento-teste na cidade, em estudo para ser realizado, possivelmente, já no mês que vem. A fala ocorreu durante uma coletiva de imprensa pela manhã, quando o gestor comentou que a ação teria como objetivo testar a realização de festas na cidade.

“A realização do evento-teste em Salvador está sendo estudado pela Prefeitura e só deverá acontecer quando o cenário da Covid-19 na cidade permitir. A iniciativa será realizada em ambiente controlado, com público limitado, selecionado, testado, entre outras condicionantes e diretrizes que ainda estão sendo discutidas e serão divulgadas quando a situação permitir”, comentou a nota da prefeitura, segundo a qual a iniciativa não teria relação com planos de realização do próximo Réveillon ou do Carnaval de 2022.

“O evento-teste não tem relação com o Réveillon e o Carnaval, que possuem caraterísticas de evento de rua e que ainda não possuem previsão de protocolo para a realização por serem eventos com grande aglomeração, o que é contra todas as recomendações sanitárias de enfrentamento ao novo coronavírus”, explica a nota.

Ainda de acordo com a prefeitura, “a realização do experimento deve contribuir para a avaliação geral e aprovação de um futuro protocolo para a retomada gradual e responsável do setor de eventos, atividade de extrema importância para a cidade e que está paralisada há mais de um ano”.

“No entanto, reforçamos que o evento-teste só deverá acontecer quando a situação do novo coronavírus permitir essa realização com total segurança para todos”, reitera o comunicado.

Comentário do prefeito

Mais cedo, o prefeito Bruno Reis havia comentado que “o desejo é fazer um evento-teste em julho, se os números permitirem”.

“No momento certo, que não é agora, vamos falar do que está sendo feito para o Carnaval, para o Réveillon e para o evento-teste, até para não causarmos uma falsa sensação em relação a pandemia, mas no que depender do prefeito nós teremos evento teste em julho, Réveillon esse ano e Carnaval em 2022”, disse o gestor. A fala repercutiu de forma negativa entre especialistas e também motivou reações contrárias nas redes sociais.