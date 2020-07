Prefeitura do Rio cancela festa de Réveillon de 2021 devido ao coronavírus

A festa de Réveillon do Rio de Janeiro foi oficialmente cancelada neste sábado (25) devido à pandemia do coronavírus. O anúncio foi feito pela Prefeitura do Rio de Janeiro, através da Riotur, empresa de turismo da cidade.

A tradicional festa da virada na Orla de Copacabana costuma reunir milhões de pessoas. No ano passado, foram quase três milhões de pessoas. No entanto, de acordo com a prefeitura do Rio, o evento "não é viável neste cenário de pandemia, sem a existência de uma vacina".

Um novo modelo para a celebração deve ser anunciado pela administração municipal nos próximos dias. Esse novo formato deve acontecer de forma virtual, sem a participação do público.

O Réveillon do Rio foi cancelado um dia após a prefeitura de São Paulo anunciar que decidiu adiar o Carnaval de 2021. Na capital fluminense, porém, ainda não há uma definição sobre a festa momesca.

Em Salvador, o prefeito ACM Neto já afirmou que estuda adiar o Carnaval de 2021. Também não há definição sobre as festas do chamado calendário de verão soteropolitano, a exemplo do Réveillon, da Lavagem do Bonfim e da Festa de Iemanjá.