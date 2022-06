Prefeitura entrega 204 unidades do novo conjunto habitacional Mar Azul, em Tubarão

Nesta quarta-feira (29), a prefeitura de Salvador realizou a entrega de 204 dos 236 imóveis do novo conjunto habitacional Vila Solidária Mar Azul, em Tubarão, na região do Subúrbio, para abrigar famílias que esperavam há 15 anos para receber o empreendimento. O prefeito Bruno Reis esteve presente na ocasião, acompanhado de algumas autoridades como o secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Júlio Santos, e do secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), Helder Melillo.

Ao chegar no Mar Azul, o prefeito caminhou pelo loteamento com os novos moradores, para apresentar os imóveis. Além das 236 unidades habitacionais, o local conta com área de jogos, dois espaços de ginástica, centro comunitário, paisagismo e iluminação pública em LED. Fica de frente para o mar e ao lado de uma quadra esportiva. A estimativa é que, em seis meses, as 32 habitações que restam sejam ocupadas.

Durante o seu discurso, Bruno Reis lembrou que, antes da entrega, a população da região precisou esperar mais de uma década para conquistar a casa própria. “Hoje estamos tendo a oportunidade de realizar o sonho de 15 anos, de 204 famílias que sonhavam com a tão esperada casa própria. É um dos dias mais emocionantes da minha vida. Eu não me conformei desde o momento que vi esse empreendimento parado e em ruínas. Aqui estive, procurei a Caixa e construímos essa parceria”, contou o prefeito.

Em 2019, a Prefeitura assinou um Termo de Acordo e Compromisso (TAC) com a Caixa Econômica Federal para viabilizar a retomada da construção do residencial, no ano seguinte, depois de 12 anos parada. O conjunto possui um total de 236 moradias, distribuídas em dois módulos. Foram destinados mais de R$ 18,9 milhões, sendo R$ 7,9 mi provenientes de recursos municipais e o restante, da União.

O secretário do MDR, Helder Melillo, ressaltou que a associação com a Prefeitura da capital baiana foi essencial para a entrega de uma intervenção após anos de atrasos. “Temos muitas dificuldades de retomar obras paralisadas e, para isso, precisamos contar com as prefeituras. Tivemos esse apoio integral aqui em Salvador. O dia de hoje, portanto, é especial para os beneficiários”, destacou Melillo.

Na cerimônia, Sônia Maria de Almeida foi a primeira a receber a chave da casa nova. Em seguida, Isabela Maria dos Santos e Norma Lúcia Barreto foram as contempladas. Após ter as chaves do novo apartamento em mãos, Marcia Rosa Nascimento da Silva, 40, comemorou a conquista. “Eu tinha 25 anos quando acreditei que entraria aqui, hoje eu tenho 40, e fico muito feliz de finalmente poder viver esse sonho. Foram 15 anos no aluguel. Hoje isso acaba”, celebrou.



*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo