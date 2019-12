Prefeitura entrega Campo do Areal requalificado a moradores da Ribeira

A Prefeitura de Salvador entregou neste domingo (1º) um equipamento esportivo requalificado para jogar futebol e desenvolver atividades recreativas. Reformado com investimento de R$ 307,3 mil, o Campo do Areal foi entregue à população pelo vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis.



“Já requalificamos e construímos cerca de 400 campos e quadras em Salvador. A nossa gestão acredita no esporte como ferramenta de inclusão social, que ajuda a transformar vidas, livrando muitos jovens do caminho das drogas e da criminalidade”, afirmou Bruno Reis.

A reforma do Campo do Areal, na Ribeira, contemplou a substituição de alambrados e traves, implantação de muretas de proteção, rede de cobertura e pilares de concreto, além de serviços de contenção em alvenaria de pedra, drenagem e terraplenagem.

Acompanhado do deputado estadual Paulo Câmara, do vereador Sérgio Nogueira e de líderes comunitários, o vice e secretário de Obras aproveitou a visita à Ribeira para conversar com os moradores sobre as demandas do bairro. Recepcionado com festa pela população, Bruno Reis destacou as intervenções realizadas pela Prefeitura na Cidade Baixa.

O titular da Seinfra, vice-prefeito Bruno Reis, passou a manhã de sábado vistoriando obras. No canteiro do BRT, Bruno confirmou para o final de dezembro a conclusão de dois viadutos na região do Parque da Cidade. “Essas intervenções irão melhorar muito a mobilidade em uma importante área da capital baiana”, pontuou.

Foto: Divulgação

Acompanhado do prefeito ACM Neto, Bruno Reis também vistoriou a obra de requalificação da Avenida São Cristóvão, cujo cronograma foi antecipado em dois meses. A inauguração será nesta segunda-feira (2). Com investimento de R$ 12,2 milhões, as intervenções incluíram serviços de drenagem, nova pavimentação e asfalto, piso intertravado, iluminação em LED, além da implantação de uma ciclovia.