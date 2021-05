Prefeitura entrega casas do Morar Melhor no IAPI e nova iluminação na Cidade Baixa

As regiões do IAPI e da Cidade Baixa se tornaram as mais novas beneficiadas por ações da Prefeitura de Salvador. Enquanto o IAPI recebeu 102 casas em situação precária reformadas pelo programa Morar Melhor, a Cidade Baixa foi o foco da estratégia de modernização da iluminação pública, através do programa Iluminando Nosso Bairro.

O Morar Melhor já havia reformado 427 casas no IAPI em outras duas ocasiões. Nesta terceira etapa, a Prefeitura investiu em cada habitação até R$7 mil para realização dos serviços que são feitos em conjunto com cada beneficiado, envolvendo pintura, reboco, recuperação ou troca de telhado, colocação de portas, janelas, pias e vasos sanitários.

“O Morar Melhor foi criado após a constatação da realidade de muitas casas de Salvador que se encontram insalubres, sem reboco e sem pintura. Nas caminhadas pela cidade, era comum os moradores pedirem materiais como bloco e cimento para fazerem reforma. Foi assim que essa iniciativa surgiu: ouvindo as pessoas”, afirmou o prefeito Bruno Reis, que participou das entregas simbólicas.

Com seis anos de existência, o Morar Melhor se tornou um verdadeiro case de sucesso ao realizar intervenções nas residências de baixo padrão construtivo através da requalificação das unidades, recuperando os componentes estéticos de forma que possibilite aos moradores mais conforto. Já são 33 mil casas alcançadas com o programa em mais de 150 localidades da capital.

“Aqui a família escolhe que intervenções quer realizar e a própria Prefeitura executa a obra”, complementou o prefeito.

Foto: Betto Jr./PMS

Já o programa Iluminando Nosso Bairro permite a substituição de lâmpadas de vapor de sódio por modelos LED. Desta vez, a iniciativa foi concluída em diversas localidades da região da Cidade Baixa: Boa Viagem, Bonfim, Jardim Cruzeiro, Mangueira, Mares, Massaranduba, Monte Serrat, Ribeira, Santa Luzia e Uruguai.

No total foram instalados 3.027 pontos em 387 logradouros, com investimento municipal de R$3 milhões. “O INB é um programa importante porque ajuda o bairro a ficar mais bonito, aconchegante e iluminado, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Essa iluminação em LED é o que há de melhor no mundo e poucas cidades conseguiram avançar como Salvador”, declarou Bruno Reis.

Na ocasião, ele assinou ordem serviço para colocação de lâmpadas de LED em outros pontos da Cidade Baixa. O serviço beneficiará as avenidas Luiz Tarquínio (Bonfim) e Caminho de Areia (Caminho de Areia), nas ruas Jardim Castro Alves (Caminho de Areia), Santos Titara (Massaranduba), Praça da Redenção (Massaranduba), Visconde de Caravelas (Ribeira) e em todo o bairro da Calçada. Serão instalados no total 296 pontos. O investimento é de R$340 mil.