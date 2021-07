Prefeitura entrega modernização na iluminação no Engenho Velho da Federação

O Engenho Velho da Federação foi beneficiado com a instalação de 1.138 pontos de LED em 192 logradouros. As melhorias integram o programa Iluminando Nosso Bairro. A modernização da iluminação pública na região recebeu investimento de R$1,3 milhão e foi entregue pelo prefeito Bruno Reis, na noite desta quarta-feira (28).



Mais luminosas, as lâmpadas de LED são mais duráveis, eficientes e econômicas, em comparação com os antigos pontos de iluminação de vapor de sódio.



“O Iluminando Nosso Bairro'' é um dos programas de maior sucesso na cidade. Já modernizamos quase 80% da nossa rede de iluminação com o que há de mais moderno e eficiente hoje, possuindo consumo menor e manutenção barata. Além disso, a Prefeitura tinha, por ano, um gasto de R$50 milhões em energia, que foi reduzido para R$35 milhões”, disse o prefeito Bruno Reis.



Durante a cerimônia desta quarta, o prefeito ainda autorizou a vistoria para a realização do Iluminando Nosso Bairro em todo o bairro da Federação. A localidade possui 2.173 pontos em 331 logradouros.



Também estiveram presentes na entrega simbólica a secretária de Ordem Pública (Semop), Marise Chastinet, e o diretor de Iluminação Pública (Dsip), Junior Magalhães.



De acordo com a prefeitura, os novos dispositivos precisam de menos quantidade de corrente elétrica para gerar luminância equivalente às potências das tradicionais lâmpadas de vapor de sódio, que emitem luz amarelada, por exemplo. A durabilidade das lâmpadas de LED também é superior, tendo vida útil entre 25 mil a 100 mil horas, enquanto as de sódio chegam a contabilizar entre 18 mil a 32 mil horas de uso.



De acordo com a prefeitura, em dois anos de criação, o projeto já modernizou 70% da iluminação da cidade. Apenas este ano, o programa já beneficiou mais de 15 localidades da capital baiana. Foram alcançados os bairros de Cajazeiras 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11, onde foram instalados 3.910 pontos de iluminação em LED, além de Campinas (843 pontos), Cosme de Farias (1.659), Tancredo Neves (1765), Alto do Coqueirinho (88), Resgate (389), Ribeira (469), Mussurunga (2.660) e Vila Laura (410).