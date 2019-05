Prefeitura entrega nova geomanta em comunidade de São Caetano

A Prefeitura de Salvador entregou na manhã desta terça-feira (14) uma geomanta na comunidade de São Caetano. A estrutura beneficia diretamente cerca de 160 moradores. Aplicada pela Prefeitura com investimento de R$ 172 mil, em uma área de encosta de 1.100 m², a geomanta da Rua Dom Luis de Vasconcelos, na localidade do Brejal, em São Caetano, foi entregue pelo prefeito ACM Neto.

Acompanhado de autoridades como o vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Bruno Reis, e do diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macêdo, o prefeito salientou o esforço municipal para garantir segurança aos moradores de áreas de risco.

"Somente aqui nesta localidade são 160 famílias beneficiadas, que se somam a outras milhares que passaram a viver com mais tranquilidade após as intervenções feitas pela Prefeitura em áreas de risco. Desde que trouxemos a tecnologia da geomanta para a cidade, houve uma mudança significativa na qualidade de vida dos cidadãos", destacou ACM Neto.

De acordo com o diretor geral da Codesal, cerca de 160 áreas de risco já receberam geomantas desde 2015, quando foi adotada a técnica inovadora de proteção de encosta com utilização de material em PVC e geotêxtil. O investimento total foi de R$14 milhões, com recursos 100% municipais.