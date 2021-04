Prefeitura entrega novo Cmei em São Cristóvão nesta sexta-feira (30) 

A prefeitura de Salvador entregou, nesta sexta-feira (30), o novo Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Raul Queiroz, localizado na Rua do Poço Verde, em São Cristóvão. A estrutura foi completamente reformada pela gestão e novo equipamento já poderá ser usado a partir da próxima segunda-feira (3), quando serão retomadas as aulas na rede municipal de ensino.

Na ocasião, foi feita a entrega de kits escolares do ano letivo 2021, do projeto ‘’Volta às Aulas Nota 10’’. A unidade foi entregue com as presenças do prefeito Bruno Reis, da vice-prefeita e secretária de Governo (Segov), Ana Paula Matos, e do secretário municipal da Educação (Smed), Marcelo Oliveira.

O antigo imóvel, que apresentava problemas hidráulicos, elétricos e de estrutura, teve que ser demolido. O investimento total com a reconstrução foi fa ordem de R$4,7 milhões. Atualmente, o Cmei Raul Queiroz tem 124 alunos matriculados. Com a reforma, a capacidade será de 400 alunos, sendo 250 em tempo integral.

“A escola antiga não atendia mais os padrões da exigência de qualidade que estamos imprimindo na Educação do município. As crianças sofriam com calor, com as infiltrações em época de chuva, com o risco de desabamento e sem qualquer infraestrutura. Agora, passam a ter uma unidade linda, que não deixa a desejar a nenhuma da rede privada de Salvador e que vai mudar o presente e o futuro desta garotada”, declarou o prefeito Bruno Reis.

Ao todo, são mais de 1,8 mil m² de área construída, que engloba 10 salas climatizadas, quadra poliesportiva, acessibilidade com elevador, estacionamento, quadra, refeitório, lavanderia, quatro sanitários de funcionários, depósito de merenda, depósito de utensílios, triagem, cozinha, depósito de material de limpeza, recepção, secretaria, diretoria, coordenação, sala de professores, dois almoxarifados, depósito de material didático, cinco sanitários infantis e quatro sanitários para Portadores de Necessidades Especiais (PNE).

O prefeito lembrou, ainda, que esta é a segunda escola municipal entregue pela Prefeitura em 2021. A primeira foi em fevereiro, no IAPI. Outras nove devem ser entregues até o fim deste ano. Desde 2013, já foram reformadas 60% das unidades da rede municipal de ensino e todas hoje possuem protocolos sanitários para retomada segura das atividades semipresenciais neste período de pandemia.

Kits escolares

O projeto ‘’Volta às Aulas Nota 10’’ prevê a entrega de kits escolares do ano letivo 2021, para todos os segmentos atendidos pela Rede Municipal. A Secretaria Municipal da Educação (Smed) já distribuiu 80% dos materiais. No total, mais de 140 mil alunos serão beneficiados com os kits compostos por itens como fardamento, materiais escolares, livros, material que oferta conteúdo de educação empreendedora nas escolas em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Além do material escolar, serão distribuídos itens de higiene bucal para alunos da Educação Infantil, uma iniciativa da Colgate com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), que doou 33 mil kits de higiene para crianças de até 6 anos. A ideia é orientar o público infantil sobre a importância da higiene pessoal e oral que contribui para a prevenção da covid-19. Neste kit consta: escova de dente, creme dental, sabonete e um folheto informativo sobre os cuidados necessários para evitar a disseminação do vírus.

Presente no CMEI Raul Queiroz, o comerciante José Egberto, 56, morador de São Cristóvão há 30 anos, era só felicidade ao visitar as instalações onde vai estudar a filha de 4 anos. “A estrutura era bem precária, fraca. Hoje a gente vê uma construção de primeiro mundo, muito boa, perfeita, bem organizada. Agora, só cabe a nós, da comunidade, preservar”, relatou.