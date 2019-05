Prefeitura entrega obra de contenção de encosta em Cosme de Farias

Uma obra de contenção de encosta foi inaugurada pelo secretário de Infraestrutura (Seinfra), vice-prefeito Bruno Reis, na noite de terça-feira (7) na localidade do Alto do Cruzeiro, em Cosme de Farias.

“Investimos mais de R$ 700 mil em um conjunto de intervenções para facilitar a mobilidade e oferecer mais tranquilidade aos moradores da comunidade, especialmente no período de chuvas intensas”, afirmou Bruno. No bairro, ele também entregou escadarias, corrimão e um novo sistema de iluminação.

De acordo com Reis, a iniciativa faz parte do programa de ações permanentes da Prefeitura para preservar as vidas da população. No Alto do Cruzeiro, a administração municipal fez a obra de contenção em uma área de 600 metros quadrados. A intervenção vai proteger mais de 80 famílias que moram nas imediações da encosta. “Essas pessoas agora vão poder dormir tranquilas, mesmo em noites de chuvas fortes”, assinalou Bruno Reis.

A Prefeitura, segundo ele, já entregou 62 obras de contenção de encostas em Salvador, investindo R$ 75,8 milhões nessas ações entre 2013 e 2019. “A nossa gestão também já aplicou 152 geomantas em áreas de risco, destinando à iniciativa recursos da ordem de R$ 14 milhões. Com intervenções desse tipo, atuamos de maneira comprometida e incansável para tornar Salvador uma cidade cada vez mais resiliente e segura para os seus moradores”, destacou Bruno Reis, que esteve acompanhado do vereador Sérgio Nogueira e de líderes comunitários.