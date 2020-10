Prefeitura entrega praça de Novo Marotinho em frente a encosta que deslizou em 2015

A comunidade do Novo Marotinho, situada no Bom Juá, celebrou na noite desta quarta-feira (21) a entrega da nova praça construída pela Prefeitura no bairro. O equipamento foi construído em frente a encosta que matou moradores ao deslizar em 2015, por isso, o ato emocionou os presentes.

O investimento para tornar a área, antes inutilizada, em um espaço de lazer e convivência para todas as idades custou o montante de R$132.277,26.

Na ocasião o prefeito ACM Neto, acompanhado de outros gestores municipais, relembrou o compromisso que assumiu com a comunidade na época de tragédia em proporcionar maior qualidade de vida e dignidade aos moradores.

"Vocês não tem ideia do quanto essa praça representa pra mim e sobretudo para os moradores. Até a pandemia acontecer, o momento mais desafiador que já tivemos nessa gestão foi em 2015, quando o Salvador viveu dias duríssimos e exatamente aqui, nesta encosta, tivemos a primeira tragédia em decorrência das chuvas naquele ano, com deslizamento de terra e vítimas fatais", recordou.

O prefeito também se emocionou com a entrega. Neto contou que as crianças tinham perguntado se não era possível construir uma praça no local. "Só que eu disse vamos tentar. E aí vem a criatividade e capricho da nossa equipe de trabalho que não mede esforços. E eu digo com orgulho: made in Salvador, tudo equipe, profissionais, equipamentos", relatou.

Em tom de despedida do cargo, Neto disse que vai continuar servindo a cidade até 31 de dezembro, sempre trabalhando para melhorar Salvador. "Que vocês possam aproveitar essa praça, aproveitar o bairro e a cidade e sigam com saúde para que possam aproveitar a vida", desejou.

O prefeito destacou que a praça simboliza, hoje, a fotografia do novo momento que todo o bairro do Bom Juá vive. "Vocês não tem ideia do meu orgulho e alegria, faltando dois meses para encerrar meu mandato, coroar esse momento com um ato simples, mas de grande relevância pra mim. Quem diria que onde houve tanta tristeza estaríamos aqui, hoje, para celebrar a vida!", pontuou.

Dentre diversos investimentos municipais nos últimos anos, o bairro recebeu a requalificação de residências precárias, através do programa habitacional Morar Melhor, entrega de posto de saúde e a reconstrução de uma escola que tinha o padrão de pré-moldado e deverá ser inaugurada ainda este ano. O gestor destacou que, no bairro, há também a concentração do maior conjunto de investimentos na proteção de encostas de Salvador.

Área de lazer

A praça foi construída em uma área de 412 metros quadrado. Deste total, 204,6 metros quadrados foram utilizados para abarcar uma área verde. A infraestrutura do equipamento público conta, ainda, com quadra de areia, parque infantil, bancos antivandalismo, mesa de jogos e academia de ginástica e saúde. Os equipamentos que compõe a praça foram construídos pela própria Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal), reduzindo custos para o município.