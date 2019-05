Prefeitura entrega praça reformada a moradores do Calabetão

O prefeito de Salvador em exercício, Bruno Reis, entregou a Praça das Pedreiras aos moradores do Calabetão, na noite de segunda-feira (20). O equipamento de lazer, segundo Bruno Reis, recebeu R$ 264,9 mil da administração municipal para ser reformado. A praça conta agora com parque para as crianças, diversos brinquedos, espaço de jogos e academia de ginástica para a prática de exercícios físicos ao ar livre. O local ainda ganhou paisagismo, pavimentação e nova iluminação.

“A Prefeitura que mais trabalha no Brasil inicia ou inaugura obras todos os dias nas diversas comunidades de Salvador, promovendo o bem-estar e a melhoria na qualidade de vida da população”, afirmou

Acompanhado do deputado federal João Roma, do vereador Sérgio Nogueira, de diversos líderes comunitários e da equipe da Prefeitura, Bruno Reis disse que a administração municipal vai continuar investindo na requalificação de espaços públicos de lazer para estimular a socialização entre familiares e vizinhos nos bairros da capital.

Com rampa de acessibilidade para deficientes físicos, a Praça das Pedreiras, na comunidade do Calabetão, tem 1,1 mil metros quadrados de área construída e foi requalificada com materiais produzidos pela fábrica da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal).