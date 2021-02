Prefeitura entrega projeto de iluminação em Cosme de Farias

A prefeitura de Salvador entregou na noite desta segunda-feira (01) o projeto Iluminando Nosso Bairro em Cosme de Farias, a terceira localidade beneficiada pelo programa em 2021. A entrega aconteceu na Praça da Paróquia Santo Antônio, na Rua Cosme de Farias. O bairro passará a contar com 1.659 pontos de iluminação, distribuídos em 255 ruas, com investimento de R$ 1,9 milhão.

“Antes a iluminação estava muito fraca. E quanto mais luz, mais segurança e mais as pessoas conseguem aproveitar a praça. Melhorou bastante”, opinou a estudante e moradora do bairro Beatriz Gomes, de 18 anos.

O programa Iluminando Nosso Bairro foi lançado em maio de 2019 pela Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (Dsip), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). A proposta é de modernizar a iluminação de diversos bairros de Salvador, substituindo as luminárias de sódio, com validade média de dois anos, por lâmpadas em LED, que possuem mais qualidade, economia e duração de cinco anos.

Para o prefeito Bruno Reis, as mudanças vão trazer benefícios para a população e também para os cofres públicos. “O repasse que nós temos que fazer para a Coelba mês a mês para garantir a iluminação pública em Salvador é no valor é de R$ 51 milhões, mas essa iluminação em LED vai permitir reduzir isso para a casa dos 30 milhões. Veja a economia para a cidade e veja o quanto a comunidade ganha”, disse o prefeito. “Como é bom entrar aqui em Cosme de Farias e ver uma iluminação muito mais intensa, trazendo mais segurança para o bairro e mais tranquilidade para as famílias, principalmente para quem chega à noite do trabalho e para quem sai antes do sol raiar'', complementou o gestor.

Nova iluminação entregue pela prefeitura de Salvador em Cosme de Farias, nesta segunda-feira (01) (Foto: Divulgação/SECOM)

Neste ano, o Iluminando Nosso Bairro já beneficiou Campinas de Pirajá, que teve 108 ruas modernizadas com 843 pontos de luz em LED, com investimento de R$ 970 mil. A primeira entrega de 2021 ocorreu no dia 5 de janeiro, em Cajazeiras II, IV, V, VI, VII, VIII, X e XI. O investimento foi de R$ 4,5 milhões para a implantação de 3.910 pontos de luz em LED, distribuídos em 646 ruas.

Vacinas

Durante a cerimônia de entrega da iluminação em Cosme de Farias, o prefeito comentou sobre a situação da vacinação em Salvador. Segundo ele, todas as doses disponibilizadas pela farmacêutica Jonhson e Jonhson para 2021 já foram adquiridas pelo governo federal. “Caso eles tenham condições de fornecer algo a mais, eles colocaram como prioridade a cidade de Salvador para alguma oferta que o governo federal não adquira”, pontuou.

Bruno Reis também explicou que 50% das vacinas do Instituto Butantan, a CoronaVac, estão retidas para aplicação da segunda dose, mas o mesmo não acontece com a vacina de Oxford. “Em relação a doses do instituto Butantan, a orientação da Sinovac foi reter 50% das doses. Nós recebemos 91.200 e aplicamos 45.600. As doses de Oxford, um total de 35 mil, nós recebemos a orientação de fazer a aplicação de todas as doses. Agora, chegando aí o IFA, dia três, quarta-feira, e a gente tendo a certeza de que vai receber as doses, -porque com a chegada dos insumos a gente tem a certeza da segunda dose- a gente pode agilizar o processo”, finalizou o prefeito.

(Foto: Divulgação/SECOM)

Transporte público

Na ocasião, o prefeito também comentou sobre a crise do transporte público, apontando para um problema coletivo que todo o Brasil está enfrentando. “Teve ônibus parado em Feira de Santana essa semana; semana passada em Juazeiro e Alagoinhas. O prefeito de Fortaleza me ligou na semana passada e hoje recebi a vice-prefeita de Recife, para falar sobre transporte público.”, disse o prefeito.

Bruno Reis afirmou ainda que o transporte público é o segundo maior problema enfrentado atualmente pela prefeitura, perdendo somente para a pandemia. “Vamos tomar decisões importantes nos próximos dias em relação ao transporte público na nossa cidade. Hoje, principalmente por conta da pandemia, o transporte público quebrou em todo o Brasil; está falido em todo o Brasil. Nós temos que garantir uma frota maior do que o número de passageiros transportados e isso aumentou o déficit”, explicou o prefeito.

