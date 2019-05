Prefeitura entrega reforma de casas de 252 famílias no bairro de Paripe

O vice-prefeito de Salvador, Bruno Reis, entregou na noite de terça-feira (28) 252 imóveis requalificados pelo programa Morar Melhor na comunidade Portelinha, em Paripe.

A Prefeitura, segundo Reis, destinou R$ 1,26 milhão à reforma dos lares de famílias que vivem na comunidade, localizada na região do Subúrbio Ferroviário. Além das unidades concluídas, o também secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) autorizou a requalificação de mais 10 casas na localidade, atendendo a pedidos de moradores.

“Com o maior programa de melhoria habitacional do país, estamos oferecendo dignidade, conforto e qualidade de vida à população que vive nos bairros mais pobres de Salvador”, afirmou Bruno, ao lado do vereador Orlando Palhinha e de diversos líderes comunitários.

O Morar Melhor promove reformas no valor de até R$ 5 mil por residência. As intervenções contemplam serviços de pintura, recuperação ou troca de telhado, instalação de esquadrias, substituição de louças sanitárias e reboco.

“Já levamos o Morar Melhor para quase 25 mil lares em Salvador. Até 2020, vamos requalificar 40 mil casas, o que representa R$ 200 milhões investidos nesse importante programa social, que tem transformado a vida dos soteropolitanos”, pontuou Bruno, lembrando que mais de 80 localidades já foram contempladas pela iniciativa desde 2015.

No evento, o vice-prefeito também destacou as obras em execução no Subúrbio, como a revitalização da Bacia do Mané Dendê. “São R$ 500 milhões em investimentos nas áreas de moradia, mobilidade, macro e microdrenagem, urbanização e esgotamento sanitário, além de ações sociais, nos bairros de Plataforma, Rio Sena, Ilha Amarela, Itacaranha e Alto de Santa Terezinha”, assinalou.

Bruno Reis ainda falou sobre o Termo de Acordo e Compromisso (TAC) assinado pela Prefeitura e a Caixa para viabilizar a retomada do conjunto habitacional Vila Solidária Mar Azul, após quase 10 anos de paralisação da construção dos 236 imóveis, em Tubarão.