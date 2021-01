Prefeitura entrega reforma de Praça Popular no Bairro da Paz

A Prefeitura de Salvador entregou sua primeira praça em 2021. Nesta terça (26), o Prefeito Bruno Reis esteve no Bairro da Paz para entregar a Praça Popular do Bairro, que teve um investimento de R$130 mil reais. De acordo com o Prefeito Bruno Reis, a entrega da Praça é mais uma ação de realização de sonhos no bairro, que nos último três anos recebeu ações como a criação do Centro de Referência e Assistência Social (Cras), a Unidade de Saúde do Bairro e ações como o Iluminando Nosso Bairro e Morar Melhor.

O investimento foi feito dos cofres públicos municipais e cobriu todas as etapas da obra, como paisagismo, passeio tátil, equipamentos e iluminação em LED. Uma parte do orçamento veio de emendas populares, com indicação de lideranças do bairro. Segundo Bruno Reis, há 155 praças em construção ou reforma na capital baiana, além de outros 50 campos de futebol.

O local da Praça Popular é "estratégico dentro do Bairro da Paz", de acordo com o prefeito e vai atender demandas de lazer para crianças e também oferece uma oportunidade de que os moradores do bairro façam atividades físicas e outras atividades de confraternização dentro do próprio bairro.

"A galera do dominó, da dama e do baralho tem um espaço para jogar. Quando olhamos o antes e o depois, vemos que era uma praça abandonada, equipamentos enferrujados e hoje entregamos a praça completamente requalificada", afirmou Bruno Reis.

Além da entrega da Praça Popular, Bruno Reis anunciou a assinatura da Ordem de Serviço para obras de contenção de encosta na Travessa Manoel Devoto.

"É uma obra importante para a comunidade. Tínhamos orçado no ano passado, com um valor orçado e parametrizado. Quando orçamos o projeto definitivo, o valor cresceu muito porque obra é assim", disse Bruno.

O serviço vai custar R$223 mil reais e será executado pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop). O prazo para entrega é de 90 dias, para que esteja pronta antes do período de chuvas na cidade.