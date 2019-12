Prefeitura entrega requalificação da Av. Edgard Santos nesta quinta

A Avenida Edgard Santos, responsável por ligar a Avenida Luís Viana Filho (Paralela) a bairros como Narandiba, Doron, Cabula e Tancredo Neves, será entregue requalificada pela Prefeitura nesta quinta-feira (26), às 9h30. A solenidade de inauguração, que contará com a presença do prefeito ACM Neto, será realizada na própria avenida, ao lado do posto Menor Preço e em frente ao Condomínio Bosque da Lagoa, no Cabula VI.

A obra teve duração de seis meses. Com projeto elaborado pela Transalvador e investimento de R$ 4 milhões, as intervenções foram executadas para a melhoria da infraestrutura e mobilidade à região, dando mais fluidez ao tráfego e qualidade de vida aos pedestres. O sistema de drenagem da avenida também foi refeito, acabando com os constantes alagamentos em períodos de chuva.

Além disso, os dois sentidos da via ganharam mais uma faixa para circulação de veículos, entre o viaduto de Narandiba e o acesso ao Doron, após redução do canteiro central. A pista, portanto, ficou mais adequada para atender ao atual volume de tráfego da localidade.

Em frente à Coelba, foi criado outro ponto de ônibus com baia para abrigar melhor os passageiros. A lista de melhorias ainda envolveu a instalação de semáforo, implantação de faixa para passagem de pedestres, melhoria nos passeios e requalificação asfáltica dos cerca de 5km da avenida.

Novo acesso - Atendendo a solicitações antigas da comunidade local, também foi criado um novo acesso ao Doron pela Edgard Santos, nas proximidades do condomínio Solar do Parque. Vale ressaltar que a saída do conjunto para a Paralela foi melhorada. Com isso, não haverá a necessidade de passar pela rotatória de Narandiba, também conhecida como rotatória do Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira.

No entorno da rotatória, inclusive, foi feita a ampliação dos pontos de ônibus, construção de novas baias, criação de travessia segura de pedestres com a implantação de uma faixa elevada e a ampliação com organização dos estacionamentos públicos.

O projeto de requalificação da Edgard Santos também envolveu a reforma da quadra de esportes, instalação de equipamentos públicos de ginástica e lazer, assim como o reordenamento dos comerciantes informais que atuam no local.