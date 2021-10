Prefeitura estudar duplicar Avenida San Martin, diz Bruno Reis

O prefeito Bruno Reis admitiu na manhã dessa sexta-feira (8) que a Prefeitura estuda duplicar a Avenida San Martin. “Ainda ontem conversava sobre a possibilidade de fazer um projeto para duplicar a Avenida San Martin pela parte de trás do canal. Estou começando a estudar essa possibilidade para melhorar o trânsito nessa área da cidade”, disse o gestor.

A declaração foi dada durante a entrega de uma nova geomanta na Rua Diva Pimentel, no bairro Fazenda Grande do Retiro, que é circundado pela Avenida San Martin. Para o prefeito, a modificação no trânsito da região seria só mais uma ação da prefeitura na área.

“Aqui é um exemplo de áreas da cidade que passaram por uma verdadeira transformação com nova unidade de saúde, duas escolas, obras de geomantas, Morar Melhor, iluminação em LED, escadarias, encostas, praças, drenagem... enfim, toda essa região teve uma série de transformação”, defende.

A inauguração dessa geomanta faz parte do encerramento das atividades da Semana Nacional de Prevenção aos Desastres. A estrutura é de 1,4 mil metros quadrados e beneficia a cerca de 300 famílias residentes na área classificada de alto risco para deslizamentos de terra. O investimento da obra é de R$ 216 mil com recursos municipais.