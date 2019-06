Prefeitura faz campanha para conscientização de ciclistas

Lançado em 22 de setembro de 2013 pela Prefeitura de Salvador, o Movimento Salvador Vai de Bike (MSVB) é tem um conjunto de ações integradas para incentivar o uso de bicicleta na capital. Desde a inauguração, a cidade teve obras para ficar mais inclusiva. Agora, são mais de 245 km de sistema cicloviário (ciclofaixa, ciclorrota e ciclovia), quando em 2013 eram apenas 34,8 km. Por conta desse crescimento, o MSVB lança uma campanha com o objetivo de conscientizar os ciclistas sobre as boas práticas na bike.

"A ideia agora é partir para segunda fase. Estamos com a cidade bem mais organizada no quesito infraestrutura e aumentamos muito o número de ciclistas nas ruas, de usuários de bikes que participam de eventos e usam elas para o lazer, e queremos nesse momento falar sobre segurança em duas rodas e sobre a importância de pensarmos em um trânsito amigável, não só os motoristas precisam pensar no ciclista e pedestre, mas o ciclista também deve se preocupar com o pedestre, os animais mas ruas, entre outros", explica o presidente da Saltur, Isaac Edington, responsável por coordenar o MSVB.

Na fase inicial, o projeto consiste em ações voltadas para usuários das redes sociais para depois partir para ações nas ruas.

Veja as peças: