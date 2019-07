Prefeitura faz instalação de vigas de concreto dos viadutos do BRT

O secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), vice-prefeito Bruno Reis, acompanhou na madrugada desta quarta-feira (31) o início da instalação das vigas de concreto dos viadutos do BRT, no acesso e na saída do Itaigara. Os novos equipamentos terão pista exclusiva para o transporte público (BRT), via expressa para carros e ciclovia.

“Não poderia deixar de acompanhar bem de perto a instalação das vigas dos dois viadutos. Um no sentido Parque da Cidade-Lucaia. Outro na direção Parque da Cidade-Iguatemi. Tenho me empenhado bastante para que essa parte importante da obra fique pronta ainda em dezembro, melhorando muito a mobilidade na nossa capital”, afirmou Bruno Reis, acompanhado do deputado federal João Roma.

Essa é a primeira das intervenções que serão realizadas até a conclusão das obras dos viadutos, que irão dar mais fluidez ao trânsito na região, tanto para quem se desloca de transporte público quanto de automóvel ou bicicleta. A iniciativa faz parte da primeira etapa da construção dos corredores do BRT, com 2,9 quilômetros de extensão, ligando a região do Parque da Cidade às imediações do Shopping da Bahia, onde haverá integração com o metrô.

As obras estão 15% prontas, ficando plenamente concluídas no final de 2020. Com orçamento de R$ 212,7 milhões, o primeiro trecho está sendo executado pelo Consórcio BRT Salvador, formado pela Camargo Correa Infraestrutura S.A., Construções e Comércio Camargo Correa S. A. e Geométrica Engenharia de Projetos Ltda. Em breve, será lançada a licitação para a segunda etapa, com 5,5 km de extensão entre a Lapa e o Parque da Cidade.