Prefeitura firma parceria com Ufba para atendimentos veterinários gratuitos

Tutores e responsáveis por cães e gatos da Salvador terão acesso a consultas e exames veterinários gratuitos na capital. Isso porque, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, firmou um convênio com a UFBA – Universidade Federal da Bahia para o atendimento animal no Hospital Veterinário gerenciando pela instituição de ensino.

Voltado prioritariamente para os tutores de baixa renda, o serviço englobará atendimento clínico, exames laboratoriais complementares, procedimentos diagnóstico de imagem de baixa complexidade, além da realização da eutanásia humanitária, seguindo as exigências preconizadas pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária.

A assinatura do convênio aconteceu na manhã desta quarta-feira (23), no Hospital Veterinário da UFBA. O secretário municipal da Saúde, Leo Prates, destacou os avanços implementados pela gestão municipal para promoção da saúde e bem-estar animal.

“Ampliamos de forma significativa as políticas públicas voltadas para promoção da saúde e bem-estar animal em nossa cidade nos últimos anos. Além de ampliar a castração, implantar o serviço de recolhimento de animais de grande porte, assinar a ordem de serviço para construção do primeiro Hospital Público Veterinários, estamos firmando uma parceria com a UFBA para que os tutores soteropolitanos de baixa renda possam ter acesso a consultas e exames em nossa cidade”, explicou Leo Partes, secretário municipal da Saúde.