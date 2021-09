Prefeitura inaugura Cidade da Música da Bahia; Veja vídeo e conheça o espaço

A Prefeitura de Salvador inaugurou no final da tarde desta quinta-feira (23) a Cidade da Música da Bahia, novo museu instalado no emblemático Casarão de Azulejos Azuis, no bairro do Comércio. A visitação do público pode ser feita a partir desta sexta (24). O espaço vai funcionar de terça-feira a domingo, mediante agendamento no site www.cidadedamusicadabahia.com.br em horários entre 10h e 17h. A entrada custa R$ 20 a inteira, com estudantes e residentes em Salvador podendo pagar meia-entrada através de comprovação. Veja o vídeo com apresentação do espaço.



A solenidade de entrega do novo museu também contou com as presenças do ex-prefeito ACM Neto, do presidente da Câmara de Vereadores, Geraldo Júnior, do titular da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), Fábio Mota, além de um dos curadores do acervo musical, Gringo Cardia, gestores municipais, imprensa e autoridades. O prefeito Bruno Reis destacou que a musicalidade e os grandes eventos sempre foram os cartões de visita de Salvador, e que a Cidade da Música da Bahia é mais um atrativo que evidencia a força cultural da cidade.

Prefeito Bruno Reis esteve acompanhado do ex-prefeito ACM Neto, do presidente da Câmara Geraldo Jr, do titular da Secult Fábio Mota e outas autoridades (foto: Betto Jr/Secom)

"A inauguração hoje da Cidade da Música da Bahia demonstra, mais uma vez, o compromisso da Prefeitura com a história cultural de Salvador. Começamos o trabalho com a restauração do belo casarão dos azulejos, na Praça Cairu. O prédio, apesar de toda a beleza estética e do valor histórico, estava abandonado e condenado ao desabamento. Agora, completamente restaurado, o espaço passa a abrigar um centro cultural que, certamente, vai projetar ainda mais Salvador no Brasil e no mundo", disse o prefeito.

O gestor destacou que, pela primeira vez em sua história, a capital baiana ganha um equipamento à altura de suas tradições culturais. O museu foi concebido estrategicamente no bairro do Comércio, que também está passando por grandes transformações, assim como toda a cidade. “O espaço utiliza alta tecnologia para oferecer aos visitantes um verdadeiro mergulho no passado, presente e futuro da produção sonora da mais bela capital do Brasil. Além disso, também será um centro de produção de novas linguagens musicais, com aparelhamento técnico e estúdios para promover novos movimentos”, salientou o gestor.



O prefeito ainda destacou outras diversas ações e obras em curso que serão entregues pela Prefeitura no Centro Antigo, dentro da estratégia de valorização e revitalização da região, a exemplos do Arquivo Municipal, do Polo de Economia Criativa, do Centro Gastronômico e Turístico nos Mercadões da Codeba, da recuperação do Monumento Mário Cravo, além de um memorial em homenagem a profissionais da saúde e as vítimas da Covid-19.

“Tudo isso é parte de um projeto ambicioso, que está fazendo justiça a uma das regiões mais bonitas da cidade, que abriga parte importante de nossa história”, completou o prefeito.



O equipamento conta com 1.914,76 m² de área construída. Em quatro pavimentos, o espaço possui hall de entrada, bilheteria, salão de estar, café, loja, biblioteca, midiateca, além das salas de exposições e um estúdio de gravação. Tudo com alta tecnologia para proporcionar um verdadeiro mergulho no passado, presente e futuro da produção sonora da primeira capital do Brasil.

A visitação pode ser feita por meio do próprio smartphone do visitante, a partir do sistema da Cidade da Música, acessado através de QR Code e mediante preenchimento do cadastro. O espaço oferece serviço de wi-fi gratuito. Todo o acervo do museu é 100% audiovisual, com curadorias de Antonio Risério e Gringo Cardia.