Prefeitura inaugura praça e autoriza reforma de 141 casas em Cidade Nova 

O vice-prefeito de Salvador, Bruno Reis, entregou na noite de quarta-feira (11) uma praça revitalizada e autorizou o início das reformas de 141 casas pelo Morar Melhor, no bairro de Cidade Nova. Ao lado do deputado estadual Tiago Correia, o vice-prefeito disse que a administração municipal vai investir R$ 705 mil para fazer as melhorias habitacionais no bairro.

“Nada é mais importante para o ser humano do que a sua casa. Não adianta a gente construir praças e campos de futebol, asfaltar ruas e colocar iluminação em LED nos bairros, se o lugar onde se mora não está bom. A casa é o coração da família”, afirmou Bruno Reis.

Totalizando 27.413 reformas de imóveis concluídas até o momento, o Morar Melhor é destinado à população que vive nas comunidades mais carentes da capital baiana. Por meio do programa, a Prefeitura realiza serviços de pintura, reboco, troca de esquadrias, vasos sanitários e pias, além da recuperação ou substituição de telhado. “Vamos levar mais conforto, dignidade e segurança a 40 mil lares até o final de 2020”, disse Bruno Reis.

A seleção dos imóveis é feita conforme critérios técnicos do programa, como locais com maior número de casas sem alvenaria ou revestimento, residências que possuem moradores abaixo da linha de pobreza, com renda per capita inferior a R$ 85/mês, e que tenham predominância de mulheres chefes de família. Diversas localidades já foram beneficiadas, a exemplo do Calabetão, Cosme de Farias, Dom Avelar, Vila Canária, Pau da Lima, Calabar, Luís Anselmo e Alto das Pombas.

Inaugurada pelo vice-prefeito Bruno Reis na mesma solenidade, a Praça Maria Lima dos Santos (Dona Lia) foi repaginada e ganhou parque infantil, anfiteatro, academias de saúde e musculação, mesas de jogos e bancos modulares, além de nova pavimentação, iluminação e paisagismo. A Prefeitura destinou R$ 58 mil para revitalizar o espaço de convivência e lazer em Cidade Nova.