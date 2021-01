Prefeitura inicia distribuição de cestas básicas para alunos da rede municipal

Na próxima segunda-feira (18), a Prefeitura de Salvador inicia a distribuição de cestas básicas para alunos da rede municipal, de instituições conveniadas e do Pé na Escola, no ano de 2021. Cerca de 163 mil estudantes serão beneficiados.

O cronograma, disponibilizado no site da Secretaria Municipal de Educação (Smed), prevê a entrega entre os dias 18 e 23 de janeiro para as escolas das Gerências Regionais de Educação (GREs) Centro, Liberdade, Cidade Baixa, São Caetano e Subúrbio II.

Entre os dias 25 e 30 de janeiro, a distribuição será nas unidades das Gerências Regionais de Educação Orla, Pirajá, Cajazeiras, Subúrbio, Itapuã e Cabula. Para as instituições conveniadas e alunos do projeto Pé na Escola a previsão de entrega é entre os dias 1º e 3 de fevereiro.

A Smed orienta que os responsáveis pelos alunos entrem em contato por telefone, antes de se deslocarem para a unidade escolar para confirmar a distribuição no dia previsto. De acordo com a secretaria, a media é um forma da equipe escolar se organizar para evitar aglomerações. Os telefones das unidades de ensino e das GREs estão disponíveis no site da Smed.

"A segurança alimentar dos nossos alunos é uma das prioridades da Prefeitura, que tomou essa iniciativa logo nos primeiros momentos da pandemia. Cuidar da educação pressupõe ações que vão muito além da sala de aula e entre elas está a boa nutrição, que é fundamental para o aprendizado e para o desenvolvimento físico e mental das crianças e adolescentes", diz o titular da Smed, Marcelo Oliveira.

A distribuição de cestas básicas ocorre desde março de 2020, quando as aulas presenciais foram suspensas em razão da pandemia da Covid-19. Durante todo o ano passado, foram distribuídas 1,3 milhão de cestas básicas, que somam mais de 19 mil toneladas de alimentos.