Prefeitura inicia medidas contra disseminação da covid-19 em três bairros

O prefeito de Salvador Bruno Reis anunciou, nesta segunda (15), que os bairros de Pernambués, Fazenda Grande e Boca do Rio vão passar a ter ações de proteção à vida e combate à disseminação do coronavírus, a partir da quarta-feira (17). A decisão foi tomada após reunião de avaliação do cenário da Covid-19 na cidade. O encontro, que aconteceu no Palácio Thomé de Souza, contou com a presença de secretários do município, ocorrida nesta segunda-feira (15),



Os três bairros foram escolhidos por conta dos índices preocupantes para o novo coronavírus, como número de novos casos, velocidade de transmissão e número de mortes. Pernambués, por exemplo, já acumula 4.467 novos casos; Fazenda Grande, 2.633 registros e Boca do Rio, 2.067 casos.

“Diante dos novos casos do novo coronavírus e a pressão existentes nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) referentes à ocupação de leitos e de espera na regulação para os hospitais, foram tomadas essas medidas para diminuir a velocidade de transmissão e preservar vidas”, declarou Bruno Reis.

A medida terá duração inicial de sete dias. Saem das medidas de proteção à vida os bairros de Sussuarana, Federação e Liberdade. Entre as medidas estão a realização de testes rápidos para detectar pessoas com a Covid-19, distribuição de máscaras, higienização de vias e o atendimento social através do Cras Itinerante.