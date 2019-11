Prefeitura inicia requalificação do canal do Paraguari em Periperi

A Rua da Glória é popularmente conhecida em Salvador muito por conta do famoso sonho de goiabada que é vendido pelas ruas da cidade e dentro dos ônibus. Mas, para os moradores que moram no entorno do canal do Paraguari, na Rua da Glória, o local tem mais outros atrativos e um deles é o próprio canal, que possui extensão de 925 metros e liga a Rua à Avenida Suburbana.

Embora seja também bastante conhecido, o canal do Paraguari tem tirado o sono de muitos moradores, como conta a dona de casa Lindinalva dos Santos, de 52 anos. Segundo ela, o local, hoje poluído, é moradia de ratos, baratas e muriçocas, e já transmitiu doenças para os moradores da região.

"Esse canal tira o sono de muita gente aqui do bairro. Antes era algo bonito, famoso, todo mundo conhecia. Agora, está entregue ao esgoto, ratos e muriçocas. Algumas pessoas já ficaram doentes de leptospirose por contato no local, é muito lixo. O anúncio dessa obra foi a melhor coisa que aconteceu para nós do bairro. Ainda bem que a prefeitura nos ouviu e atendeu o nosso pedido. Esse é o nosso verdadeiro sonho, ver esse canal completamente revitalizado", relatou a moradora, de sorriso largo com a intervenção da prefeitura no bairro.

A obra que dona Lindinalva se refere é a requalificação em macrodrenagem e de urbanização do Canal do Paraguari, anunciada pela prefeitura e que teve a ordem de serviço assinada nesta quarta-feira (20), pelo prefeito ACM Neto ao lado do vice-prefeito e secretário se Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis.

Prefeito ACM Neto assinou ordem de serviço para obras no canal do Paraguari (Foto: Valter Pontes/Secom)

A primeira fase da obra, que vai do trecho entre a Rua da Glória à Avenida Suburbana, tem o prazo de oito meses para sua conclusão, e conta com um investimento de R$ 14,7 milhões com recursos próprios da prefeitura. A realização das intervenções ficará a cargo da empresa BSM, com coordenação da Superintendência de Obras Públicas de Salvador (Sucop), vinculada à Seinfra.

Das melhorias previstas para o local, estão a implantação de patamares de 2,80 metros, constituídos por lajes pré-fabricadas em ambos os lados do canal, implantação de travessias para pedestres sobre o canal a cada 60 metros de extensão e nova iluminação pública com luminárias em LED.

Neto fez questão de lembrar que a demanda dos moradores para a requalificação do canal é desde a sua primeira campanha para a prefeitura, em 2012, mas que aconteceram muitos contratempos que impossibilitaram a realização da obra.

"Ao andar pelo Subúrbio durante a campanha de 2012, eu pude perceber que havia um sonho dos moradores da região do Paraguari, que era de ter essa intervenção ao longo desse canal realizada, e que pudesse trazer beleza e um ambiente agradável e contribuir para que o canal não se tornasse um deposito de lixo. Agora, podemos realizar esse sonho dos moradores, que também é era um sonho da prefeitura”, afirmou o prefeito.

As melhorias não ficarão apenas no canal, isso porque, no entrono do rio será implementado um revestimento asfáltico das vias que margeiam o canal, além da construção de um espaço público de convivência e lazer sobre o trecho inicial do canal, com o revestimento em piso intertravado e implantação de pergolados, bancos, paisagismo e também ganhará ciclovia e as duas praças da Rua da Glória serão totalmente recuperadas.

Prefeito e vice-prefeito discutem detalhes do projeto de intervenção do canal do Paraguari (Foto: Valter Pontes/Secom)

Bruno Reis aproveitou a solenidade de assinatura da ordem de serviço da primeira etapa para anunciar que a comunidade será beneficiada, após a inauguração das obras do canal, com a segunda etapa das intervenções.

“A licitação para a segunda etapa da requalificação está prevista para ser lançada no próximo mês. O projeto prevê barragem de contenção para regular a contribuição das águas que chegam ao canal. As duas etapas totalizam quase R$30 milhões em investimentos”, pontuou Reis.

Melhora de vida

Desempregada, a moradora da Rua da Glória, Maria Alves, 57, assistiu a solenidade de assinatura de ordem de serviço para a execução das obras e comemorou o fato do projeto de intervenção acabar com o esgoto a céu aberto no local e diminuir os riscos para as crianças que brincam no entorno do canal.

“Espero que esse projeto seja concluído e beneficie todos os moradores, que melhore a vida de todos que moram aqui, era um pedido antigo da nossa comunidade. Vamos ter dias mais tranquilos depois da obra pronta, sem risco de uma criança estar brincando e cair dentro do canal e contrair alguma doença”, contou.

Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier