Prefeitura interdita quatro praias de Salvador após aglomerações

Não deu para quem quis. Uma semana depois de autorizar atividades nas praias de Cantagalo, Boa Viagem, Amaralina e Piatã, a Prefeitura voltou atrás e determinou a proibição novamente. Banhistas terão de esperar pelo menos mais sete dias. Esse será o prazo inicial de interdição. O anuncio foi feito pelo prefeito ACM Neto na manhã desta terça-feira (29). A razão para a probição foram as aglomerações que aconteceram nesses espaços após a reabertura da semana passada.

As barreiras físicas serão instalada e, uma vez bloqueadas, estarão interditadas para o público. Os calçadões continuaram abertos para a prática de atividades físicas. ACM Neto disse que não descarta interditar outras praias caso haja novas aglomerações.

"Ficou claro que outras cidades do país que reabriram as praias sem regras e sem limites, onde houve aglomeração, agora, a conta chegou. O aumento do número de casos, o aumento da pressão sobre o sistema hospitalar, o aumento da taxa de ocupação das UTI, e é claro a consequência inevitável do aumento da taxa de óbitos. Eu não quero isso para Salvador", disse ACM Neto.