Prefeitura investe R$ 474 mil para conclusão das obras do Palácio Episcopal

A prefeitura vai investir R$ 474 mil para a conclusão da restauração do Palácio Arquiepiscopal, na Praça da Sé. A obra deve ser entregue no aniversário de 470 anos de Salvador, em 29 de março de 2019. O prédio histórico foi construído no início do século XVIII para ser residência de arcebispos, e começou a ser reformado em 2015. Em 2016, o arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, pediu ajuda para concluir a obra.

“Salvador vai, aos poucos, ganhando, de um lado, a preservação da sua história e cultura e, de outro, equipamentos que têm uma força extraordinária, sobretudo de atração turística para nossa cidade. Fico feliz em trazer a contribuição da Prefeitura porque isso vai de encontro a tudo que estamos fazendo em termos de investimento no Centro Histórico. Eu não tenho dúvidas que isso vai ajudar a mudar o patamar urbanístico do nosso Centro Antigo”, declarou o prefeito ACM Neto ao visitar as obras do espaço nesta segunda-feira (17).

“Essa obra não é da igreja, e sim da sociedade. Conseguimos uma parte dos recursos, mas eles acabaram e graças a Deus estamos contando com compreensão da Prefeitura para nos ajudar a dar continuidade. Com isso, a cidade vai se maravilhar e agradecer ao esforço feito pela Arquidiocese e pela Prefeitura. Quem vai ganhar com tudo isso é o povo desse estado”, afirmou dom Murilo Krieger.

O edifício ligava-se à antiga Igreja da Sé por passadiços elevados. Em 1933, a igreja foi demolida para permitir a expansão dos trilhos dos bondes da Companhia Linhas Circular de Carris da Bahia. Atualmente, o espaço da antiga igreja é ocupado pela Praça da Sé, onde, em 1999, foi erguido o monumento da Cruz Caída, do artista plástico Mário Cravo, em homenagem ao templo demolido.

A adaptação de uso do imóvel tem o intuito de implantar um centro de referência da história da Igreja Católica no Brasil, expondo o acervo de singular importância da Arquidiocese de Salvador. O apoio do BNDES abrange as obras civis de restauração do edifício e também a musealização do palácio, com criação de laboratório para restauração documental.