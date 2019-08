Prefeitura lança 'pedra fundamental' de novo hospital em Salvador neste mês

A situação do mercado dos hospitais no Brasil foi debatida na 13ª Convenção Brasileira de Hospitais, que segue até esta sexta-feira (2) , no Gran Hotel Stella Maris, na Praia de Stella Maris, em Salvador.

Durante o evento, o prefeito ACM Neto se disse otimista com o setor da saúde suplementar na capital, mesmo em tempos de crise. “A gente percebe que há um conjunto de investimentos do setor privado em Salvador, o que mostra que a nossa cidade está se recuperando e pode ser um polo econômico importante para a área de saúde, que é uma das áreas mais geradoras de emprego no país”, afirmou ele.

No dia 12 deste mês, o prefeito vai colocar a pedra fundamental para a construção de um hospital da rede Mater Dei, na antiga fábrica da Coca-Cola, no cruzamento das avenidas Garibaldi e Vasco da Gama.

“Uma das maiores redes do país, a Mater Dei, vai fazer o maior hospital particular da cidade no Lucaia. A prefeitura tem sido parceira para viabilizar todas as licenças e alvarás para garantir a harmonização do empreendimento”, informou Neto.

Além do Mater Dei, o prefeito também anunciou negociações com outras duas redes hospitalares, a D’Or e a Amil. A informação foi confirmada pelo secretário municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, Sérgio Guanabara, que ressaltou que outras negociações também estão em curso.

O secretário informou ainda que o empreendimento é fruto de um investimento de R$ 500 milhões e vai gerar 4,5 mil empregos em Salvador. A rede ainda deve fazer atendimentos pelo SUS, particulares e com convênios de saúde. “Vai qualificar a classe médica com uma nova gama de atendimentos”, disse ele.

Para o presidente da Federação Brasileira de Hospitais (FBH), Adelvânio Francisco Morato, são nesses encontros, como a Convenção de Hospitais, que os gestores debatem como driblar a crise no setor.

“O grande trabalho da federação é trazer o conhecimento de outros países. Na sua palestra, o ex-secretário de saúde da Colômbia está mostrando que a crise econômica é um dos principais fatores das dificuldades assistenciais na área da saúde. Nós entendemos que precisamos melhorar isso, através de parcerias e encontros, porque eles fortalecem a gestão e melhoram a qualidade de atendimento aos nossos pacientes”, ponderou Adelvânio.





* Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier