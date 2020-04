Prefeitura lança plataforma online de apoio psicológico; veja como usar

A Prefeitura de Salvador anunciou na tarde desta segunda-feira (27), através de uma coletiva online, o lançamento da plataforma online Psiu Acolhimento, que fará acompanhamento psicológico virtual e gratuito para toda a população. O prefeito ACM Neto destacou que o objetivo da plataforma é dar auxílio durante a pandemia e que, entre as muitas questões que o isolamento social pode interferir, está a de ordem psicológica.

“Atinge todas as ordens, seja econômica, social, de convivência familiar e, é claro, os impactos psicológicos são muito sérios durante esse período. Infelizmente, as consequências não vão cessar nem mesmo quando a pandemia estiver mais controlada. Por isso, surgiu essa ideia da plataforma online de apoio psicológico”, destacou o prefeito.

O projeto é uma realização das secretarias de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis) e de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), em parceria com as startups Cubos Tecnologia e Sanar. Para Ana Paula Mattos, secretária da Sempre, a plataforma é muito leve e simples, de fácil acesso para população. Ela ainda destacou que 30 tabletes foram doados e serão distribuídos para abrigos, para que possam ser utilizados durantes as consultas.

Para acessar e ter uma consulta, o cidadão necessita de acesso à internet e entrar no site www.psiuacolhimento.com.br. Lá, basta entrar com seu nome e sobrenome, e cadastrar seu CPF. Ao abrir a plataforma, uma lista de de profissionais da área estará disponível, então a pessoa deve clicar na aba para iniciar a chamada de vídeo.

Os profissionais que estão à frente dos atendimentos são voluntários. O prefeito agradeceu os psicólogos - que podem se cadastrar para atender no mesmo site: “A ferramenta foi o mais fácil. O mais precioso são os profissionais que passam por essa experiência e que nesse momento dão auxílio para quem precisa”, finalizou ACM.

*Com orientação da subeditora Clarissa Pacheco