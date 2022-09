Prefeitura libera mais R$ 5 milhões para CredSalvador

Quando Tatiane Lima, 43 anos perdeu o emprego de professora em uma creche, no início da pandemia, ela resolveu investir na carreira de confeiteira. Os dotes ela aprendeu com a avó, quando ainda era menina, mas faltava recurso para comprar os equipamentos. Tatiane foi um dos 5,2 mil empreendedores que recorreram ao CredSalvador, programa de empréstimo de microcrédito da prefeitura, para deslanchar a carreira. Nesta segunda-feira (5), o Município anunciou que vai injetar mais R$ 5 milhões no programa.

Quando o CredSalavdor foi lançado, em dezembro de 2021, foram disponibilizados R$ 10 milhões para serem emprestados aos microempreendedores, mas a demanda superou a expectativa. Foi necessário liberar mais R$ 5 milhões. Mas a demanda de novo superou o valor e, por isso, foi anunciado mais R$ 5 milhões, nesta segunda, totalizando R$ 20 milhões em empréstimos. No caso de Tatiane, o recurso liberado foi usado para comprar equipamentos de trabalho.

“Depois que minha avó faleceu não quis mais fazer doces. Mas depois que fui demitida, eu comecei a produzir os bolos e sobremesas de novo. Eu mesmo produzia e fazia as entregas. No começo foi difícil, mas as coisas foram se ajeitando. Foi meu esposo quem viu a publicidade [do CredSalvador] na imprensa. O empréstimo ajudou muito, porque eu estava precisando comprar panela e o painel para montar o estúdio para tirar fotos dos produtos”, contou.

Hoje, toda a família trabalha no negócio. A filha cuida das redes sociais. O filho adolescente ajuda na produção dos doces e o marido faz as entregas. Cada trabalhador pode solicitar de R$ 500 a R$ 15 mil. Será feita uma análise sistêmica, levando em consideração o tipo de negócios e as condições de pagamento, para definir o valor que será liberado.

A taxa de juros cobrada é de 0,5% ao mês, menor que a dos bancos tradicionais, existe prazo de carência de até seis meses e a dívida pode ser parcelada em até 24 vezes. A burocracia também é menor que a exigida nas instituições comuns. Tatiane levou um bolo para comemorar os 5.226 empréstimos liberados e posou para foto ao lado do prefeito. Bruno Reis afirmou que a meta é liberar mais 2 mil empréstimos.

“O programa é um sucesso. Já atendemos mais de 5 mil trabalhadores do comércio informal e nossa expectativa é passar de 7 mil. A grande maioria dos beneficiários são negros e pardos e 52% são mulheres, moradores de bairros carentes de nossa cidade, como o bairro do Uruguai, onde houve o maior número de beneficiários. Esse já se torna mais um case de sucesso a Prefeitura de Salvador”, afirmou.

Perfil do público

O programa tinha como meta destinar, obrigatoriamente, 30% dos recursos para pessoas pretas e 50% para as mulheres, porém, as expectativas foram superadas. A titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), Mila Paes, apresentou um balanço dos dados. Dos 5 mil beneficiários, 87% são pretos ou pardos e 52% são mulheres – elas terão direito a 10% a mais de recurso que os homens.

“O programa é desburocratizado e 100% digital. É extremamente gratificante ver o resultado do trabalho. As microempresas são a alavanca econômica e empregadora da cidade. É um programa que vem sanar uma necessidade. A maioria do nosso público é de pessoas desbancarizadas, que não teriam acesso à linha de crédito oferecidas hoje pelos bancos. Então, é fundamental que o poder público enxergue isso e não deixe esses negócios morrerem, principalmente em um período pós-pandemia”, afirmou.

A expectativa da prefeitura era de que a inadimplência chegasse a 40%, mas o número tem alternado entre 13% e 19%. Até a manhã desta segunda, o programa tinha liberado R$ 14 milhões para microempreendedores de Salvador. As áreas que mais demandaram o recurso foram cabeleireiros, manicure e pedicure (13%), comércio varejista de artigos do vestuário (11%), fornecimento de alimentos (4%), comércio varejista de mercado (4%) e comércio varejista de bebidas (4%).

Microempreendedores Individuais (MEI) representam 93% do público atendido e, segundo a prefeitura, 87% não teriam acesso à linha de crédito facilitada se procurassem os bancos tradicionais. Os pedidos de empréstimos foram feitos 79,69% através do celular e 19,16% por computador.

Confira como conseguir o CredSalvador: