Prefeitura mantém interdição de praias e shoppings fechados por mais 15 dias

O decreto municipal que interditou praias da cidade e suspendeu o funcionamento de shoppings centers da capital baiana foi prorrogado por mais 15 dias pela prefeitura. A medida foi anunciada pelo prefeito ACM Neto na manhã desta sexta-feira (17), em coletiva de imprensa, durante inauguração da Unidade de Acolhimento Institucional (UAI) do Largo de Roma. O decreto tinha validade até o sábado (18). O novo prazo vai até o dia 4 de maio. O decreto inclui também centro comerciais, funcionamento de clubes sociais, e lojas do comércio de rua acima de 200 m.

Na última quarta-feira (15), a prefeitura ja havia anunciado também a prorrogação do decreto que mantém suspensas as aulas em escolas públicas, privadas e universidades da cidade pelo mesmo período. Os shoppings estão fechados na capital baiana, por decreto municipal, desde o dia 21 de março. Essa é mais uma das medidas adotada pelo prefeito ACM Neto para conter o avanço do coronavírus. O decreto inicial previa o fechamento por 15 dias, mas foi prorrogado por mais 15 e agora ocorreu uma terceira prorrogação.

A determinação inclui também centros comerciais e empreendimentos correlatos, a exemplo de centros empresariais que contam com lojas em andares térreos. A única exceção de funcionamento dos shoppings é para as clínicas que porventura sejam localizadas dentro dos centro de compras. Até as farmácias que ficam nos shoppings deixaram de funcionar.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro