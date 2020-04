Prefeitura mantém mercados municipais e restaurantes fechados por mais 15 dias

O prefeito ACM Neto prorrogou por mais 15 dias o decreto que proíbe o funcionamento de salões de beleza, casas de shows e espetáculos, boates, danceterias, casas de festas e eventos, clínicas de estéticas e salões de dança. O documento estabelece ainda que bares, restaurantes, lanchonetes e lojas de conveniência de postos de combustíveis poderão funcionar com restrições. A informação foi divulgada nesta terça-feira (7).

Os estabelecimentos só poderão efetuar entrega em domicílio ou disponibilizar a retirada de bebidas e alimentos prontos e embalados para serem consumidos fora desses locais. O fim do prazo do decreto anterior acabaria nesta quarta-feira (8)

As medidas impostas pela prefeitura de Salvador visam coibir aglomerações em ambientes de grande circulação de pessoas para barrar o contágio e proliferação do novo coronavírus (Covid-19).

Para funcionar com delivery ou take out, os locais devem adotar as medidas estabelecidas pelas autoridades de saúde de prevenção ao contágio e contenção da propagação da Covid-19. Em caso de descumprimento da medida, o infrator pode ser penalizado, inclusive, com a cassação de licença de funcionamento.

Também permanece proibida qualquer atividade sonora na cidade, tanto em locais públicos quanto em estabelecimentos particulares. Os equipamentos de som utilizados podem ser apreendidos em caso de descumprimento do decreto.

Continuam proibidas também as obras em condomínios habitados, exceto as emergenciais. A medida inclui obras em andamento. O decreto suspende a Concessão de Alvarás de Obra de Reparos Gerais, Reparos Simples, Ampliação, Reforma e Construção para imóveis habitados por 15 dias.

Medidas restritivas

Outros decretos também já foram prorrogados pela prefeitura, como o que fechou praias da cidade e suspendeu o funcionamento de shoppings e centros comerciais, além de clubes sociais, recreativos e esportivos.

A suspensão das aulas da escolas públicas, privadas e universidades também foi prorrogada. Além de suspensas as atividades parques públicos e privados, espaços culturais, autoescolas e academias.