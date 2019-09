Prefeitura na Bahia tem 2.066 vagas; salário chega a R$ 8,3 mil

A Prefeitura de Porto Seguro abre na próxima segunda-feira (30) as inscrições para concurso público com 2.066 vagas de nível médio, médio técnico e superior, sendo 579 para contratação imediata e outras 1.487 para cadastro de reserva. Entre os cargos de nível superior estão arquiteto, assistente social, biólogo, enfermeiro, procurador, engenheiro, médico, professor e psicólogo. De nível médio, há oportunidade para agente de combate a endemias, agente comunitário de saúde, agente de trânsito e auxiliar de classe. A remuneração inicial varia de R$ 1.250 a R$ 8.333,60. As provas estão marcadas para dia 1º de dezembro. As Inscrições vão até 27 de outubro no site www.ibrae.com.br.

TAXA DE INSCRIÇÃO

- Ensino médio: R$ 60

- Ensino Médio Técnico: R$ 70

- Médico e Médico do Trabalho: R$ 150

- Procurador: R$ 110

- Professores e Pedagogo: R$ 60

- Demais cargos de ensino superior: R$ 100

HORÁRIO DA PROVA:

- Nível Médio e Médio Técnico: 14h30min às 18h30min

- Nível Superior: 8h30min às 12h30min