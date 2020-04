Prefeitura notifica 30 agências bancárias devido à organização de filas

A operação de fiscalização da organização das filas nas agências bancárias de Salvador começou nesta segunda-feira (6). A força-tarefa da prefeitura já vistoriou 53 agências bancárias nos bairros do Comércio, Calçada, Barra, Itaigara, Pituba, Graça, Rio Vermelho, Itapuã e São Cristóvão. Ao todo, 30 agências foram notificadas e nenhuma foi interditada.

De acordo com o órgão, as vistorias visam garantir o cumprimento do decreto municipal 32.320, publicado na última quarta-feira (1º) e que faz parte da estratégia de enfrentamento ao coronavírus na cidade. O documento determina que os bancos instalados na cidade devem organizar as filas respeitando uma distância mínima de um metro entre os clientes em atendimento e entre àqueles que estiverem aguardando na parte externa das agências.

A organização deve ser feita por meio de sinalização horizontal disciplinadora e demais ferramentas que sejam necessárias. Os bancos situados em shopping centers e similares, credenciados para o pagamento de auxílios municipais, estaduais ou federais, poderão funcionar para atendimento aos beneficiários desde que haja um acordo com os estabelecimentos comerciais e obedeçam as regras de distanciamento e organização das filas.

(Bruno Concha/Secom)

A medida começou a valer na última sexta-feira (3) e visa garantir o isolamento social, visto que a fiscalização municipal vinha constatando a aglomeração de pessoas nessas instituições nos últimos dias. As agências que não cumprirem o decreto serão interditadas e terão as atividades suspensas pela Prefeitura.

Defesa

Conforme portaria da Sedur, as defesas decorrentes dos atos de fiscalização devem ser encaminhadas ao órgão por meio do endereço eletrônico: protocolo. sedur@salvador. ba. gov. br. Os responsáveis pelos estabelecimentos fiscalizados também podem obter mais informações por meio dos telefones (71) 3202-9557 e (71) 98549-6548.