Prefeitura oferece bolsas para formação gratuita de desenvolvedores

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), por meio da plataforma Salvador Tech, fechou uma parceria com o programa Hiring Coders, que capacita profissionais em plataformas de serviços digitais. Serão oferecidas bolsas de estudo para formação gratuita de desenvolvedores e as inscrições podem ser feitas até o próximo dia 30, no site do programa.

Os usuários cadastrados na Salvador Tech terão acesso a uma Trilha de Preparação especial, adquirindo conhecimentos básicos para o teste de nivelamento. A partir desta avaliação, serão selecionados os candidatos aptos a se inscrever no programa Hiring Coders.

O material preparatório da Salvador Tech contém os cursos de Lógica de Programação Essencial, Desenvolvimento de Sistema Web Básico, Desenvolvimento de Sistema Web Intermediário, Introdução a criação de Websites com HTML5 e CSS3 e Minicurso de Java Script do Zero.

Os habilitados a participar do Hiring Coders aprenderão a desenvolver de lojas da web a interfaces de administração personalizadas, tendo os finalistas a oportunidade de desenvolver uma loja de e-commerce completa.