Prefeitura oferece cursos gratuitos na área de beleza para mulheres

Um programa de qualificação profissional para mulheres que querem trabalhar com o ramo de beleza será lançado na próxima segunda-feira (27), pela Prefeitura. Os cursos serão gratuitos.

O lançamento do Beleza Pura acontecerá na próxima segunda-feira (27), às 14h, no Senac Aquidabã. A iniciativa é realizada pela Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial da Bahia (Senac Bahia).

O objetivo do projeto é oferecer qualificação profissional gratuita para que essas mulheres consigam ter independência financeira, além de estimular o empreendedorismo feminino.

Quem tiver interesse nos cursos, precisa fazer uma pré-inscrição pelo site oficial do programa, belezapura.salvador.ba.gov.br. Só serão aceitas mulheres a partir de 18 anos e com escolaridade mínima de Ensino Fundamental I incompleto. É necessário também entregar cópias de RG, CPF e comprovante de residência no dia de início das aulas.

Nesta primeira etapa serão oferecidos cursos de técnica de manicure e pedicure, cabeleireira assistente, design de sobrancelhas com henna e barbeira. As aulas serão na unidade Senac Aquidabã, de segunda a sexta-feira, das 18h às 21h, e as alunas receberão um kit completo com todos os materiais necessários para o curso.

“Essa é mais uma iniciativa da gestão municipal que tem como principal objetivo promover a autonomia financeira das mulheres soteropolitanas, incentivando o empreendedorismo para geração de renda e independência”, ressaltou a secretária da SPMJ, Rogéria Santos.

Cursos:

Técnicas de Manicure e Pedicure

Carga horária: 80 horas

Período do curso: 29/1 a 12/3/2020

Cabeleireira Assistente

Carga horária: 230 horas

Período do curso: 3/2 a 28/5/2020

Barbeira

Carga horária: 172 horas

Período do curso: 2/3 a 3/5/2020

Design de Sobrancelha com Henna

Carga horária: 30 horas

Período do curso: 3/2 a 14/4/2020