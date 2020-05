Prefeitura passa por desinfecção após dois casos de covid-19

A sede da Prefeitura Municipal de Salvador, no Palácio Thomé de Souza, no Centro, passou por uma desinfecção na noite desta quinta-feira (14). A ação acontece após o chefe de Gabinete do município, Kaio Moraes, e o subchefe, Matheus Simões, testarem positivo para a covid-19.

Com a informação, o prefeito ACM Neto realizou dois testes, sendo um no Laboratório Central (Lacen) e outro em uma unidade particular, ambos negativos. O vice, Bruno Reis, também não está infectado.

Com a higienização e desinfecção em todos os ambientes, para reduzir as chances de propagação do coronavírus, o funcionamento da Prefeitura será suspenso nesta sexta-feira (15).

O processo de limpeza do local foi feito com um nebulizador a frio e desinfetante à base de quaternários de amônio, composto utilizado em hospitais para descontaminação de ambientes. A substância tem capacidade para eliminar vírus e bactérias responsáveis por vários tipos de doenças.

Kaio Moraes e Matheus Simões seguem afastados, ambos em isolamento domiciliar.