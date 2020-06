Prefeitura permite abertura de clínicas odontológicas e alguns comércios

O prefeito ACM Neto anunciou nesta segunda-feira (1º) a flexibilização no funcionamento de clínicas, com destaque para as odontológicas, que estavam sem poder abrir. Além disso, a prefeitura liberou a retomada de algumas outras atividades.

Agora, podem funcionar concessionárias e revendedoras de veículos e lavanderias. Também foi liberao o comércio e serviço de arquitetura e decoração. O açougue foi incluído na lista de atividades essenciais, o que vai permitir que funcionem nos bairros com medidas restritivas.

Também será permitido obras em imóvel habitado, seguindo algumas regras.